به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مرادجو نمین در آیین افتتاح طرح آبرسانی روستای جبهدار با حضور علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: توسعه زیرساختهای تأمین آب شرب در مناطق روستایی از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب استان است و تلاش میشود با اجرای طرحهای زیرساختی، زمینه تأمین پایدار آب برای روستاییان فراهم شود.
وی افزود: طرح آبرسانی روستای جبهدار با هدف ارتقای زیرساختهای تأمین و انتقال آب شرب اجرا شده و از مهمترین بخشهای این پروژه میتوان به احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب، حفر و تجهیز چاه با عمق ۱۳۵ متر، اجرای ۷۳۱ متر خط انتقال، احداث اتاق پمپاژ و اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با اشاره به نقش مشارکت مردم در اجرای طرحهای عمرانی گفت: همراهی اهالی و خیران در تأمین زیرساختهای مورد نیاز، نقش مهمی در تسریع اجرای پروژهها و توسعه خدماترسانی به مناطق روستایی دارد.
مرادجو همچنین از آقای خانحسین اسدی جبهدار، اهداکننده زمین مورد نیاز اجرای طرح قدردانی کرد و اظهار داشت: اقدام ارزشمند ایشان در اهدای زمین، نمونهای از مشارکت و همراهی مردم در مسیر توسعه زیرساختهای روستایی و خدمترسانی به جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این طرح ضمن تقویت زیرساختهای آب شرب روستای جبهدار، زمینه ارائه خدمات پایدارتر و مطلوبتر به اهالی این روستا را فراهم میکند.
طرح آبرسانی روستای جبهدار با بهرهمندی ۵۳۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر یکهزار و ۷۵۰ نفر شامل مخزن ذخیره ۳۰۰ مترمکعبی، چاه ۱۳۵ متری، ۷۳۱ متر خط انتقال، اتاق پمپاژ و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی به بهرهبرداری رسید.
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