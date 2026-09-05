مهاجم پرسپولیس در آستانه انتقال جنجالی به استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا قنبری مهاجم تیم فوتبال زنان پرسپولیس در حالی این روزها در اردوی پیشفصل سرخپوشان حضور ندارد که طبق شنیدهها احتمال جدایی او از پرسپولیس مطرح شده است.
قنبری که فصل گذشته از ایستا البرز به پرسپولیس پیوست با حضور دوباره نیلوفر اردلان روی نیمکت سرخپوشان تمایلی به ادامه همکاری نشان نداده و گفته میشود به دنبال دریافت رضایتنامه خود است.
گفته میشود قنبری از استقلال و سپاهان پیشنهادهایی دریافت کرده و ممکن است در صورت توافق برای جدایی از پرسپولیس راهی یکی از این دو تیم شود. در این میان حضور او در استقلال میتواند یکی از انتقالهای خبرساز فوتبال زنان ایران باشد.
از سوی دیگر گفته میشود پرسپولیس نیز برای تقویت ترکیب خود با فرشته کریمی به توافق رسیده است. با این حال هنوز جدایی قنبری از پرسپولیس قطعی نشده است.
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