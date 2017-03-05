اعتبار ۴ هزار میلیاردی برای خریدتجهیزات به دانشگاه ها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر،در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلش شورای اسلامی بند های مراعا مانده لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این اصلاحیه مقرر شد؛عبارت یک درصد مندرج در تبصره ۲ ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت یک واحد درصد (یک درصد) اصلاح می شود.

همچنین در بند الحاقی دیگری مصوب شد؛ در سال ۹۶ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک های عامل برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و موسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۶ هزار میلیارد ریال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۴ هزار میلیارد ریال دانشگاه فنی و حرفه ای، ۲ هزار میلیارد ریال دانشگاه پیام نور، ۴ هزار میلیارد ریال دانشگاه فرهنگیان، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال دانشگاه آزاد اسلامی، ۲ هزار میلیارد ریال دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۸۰۰ میلیارد ریال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ۴ هزار میلیارد ریال جهاد دانشگاهی، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال دانشگاه شهید رجایی و هنرستان های آموزش و پرورش ۲ هزار میلیارد ریال و پارک های علم و فناوری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذکور و سازمان برنامه بودجه کشور و با تضمین هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی مذکور پرداخت می شود. این تسهیلات پس از تنفس ۲ ساله از محل درآمد اختصاصی آن ها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت می شود.

تجهیزات آزمایشگاه های مورد تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند از شرکت های خارجی تامین می شود.