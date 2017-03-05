به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، نویسنده مشهور اعلام کرد نخستین رمانش را پس از انتشار رمان «بازدید از جوخه آدمکش‌ها» که سال ۲۰۱۰ برنده جایزه ادبی پولیتزر شد، منتشر می‌کند.

کتاب جدید این نویسنده با عنوان «ساحل منهتن» ماه اکتبر توسط انتشارات اسکرایبنر به بازار می‌آید و داستان آن در دوره جنگ جهانی دوم می‌گذرد و داستان‌های درهم‌تنیده‌ای از یک زن به نام آنا کریگان را روایت می‌کند. او تنها زن غواص نیروی دریایی بروکلین است و پدرش ادی کریگان مردی مستقل و در عین حال مرتبط با اراذل و اوباش است.

ایگان با صدور بیانیه‌ای درباره کتاب جدیدش گفت: در روند نوشتن این کتاب در عالم گانگسترها و ملوانان غرق بودم و با تخیلی که به واقعیت پهلو می‌زد در ساحل منهتن دورانی را مرور می‌کردم که قوانین هنوز برای زنان سخت بود. طبیعت زیرزمینی تلاش این زن موجب شد تا قهرمان زنی شکل بگیرد که دیدنش در دنیای معاصر آمریکا نیز مشکل باشد.

ناشر کتاب با تجلیل از این کتاب گفت: جنیفر ایگان از نویسندگان مطرح معاصر آمریکاست و انتشار کتاب جدید او برای ما بسیار جذاب است. این رمان مثل کتاب قبلی او بسیار خیره‌کننده است و در عین حال به زمانی مربوط می‌شود که تحولی فراگیر و پر از فرصت در حال وقوع بود.

ناشر افزوده است: او با تعمق و کنکاش و جستجوی عمیق، شخصیت‌هایش را خلق کرده و باشکوه‌ترین کار خود را شکل داده است.

«بگیر»، «شهر زمرد»، «به من نگاه کن» و «سیرک نامرئی» از دیگر آثار این نویسنده ۵۴ ساله آمریکایی است که داستان‌های کوتاهش در نیویورکر، هارپرز، گرانتا، مک سویینی و مجله نیویورک تایمز چاپ شده‌اند.

رمان‌ «ساحل منهتن» ۳ اکتبر ۲۰۱۷ منتشر می‌شود.