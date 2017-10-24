به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اس گیت، در حالی که هفت سال از انتشار رمان «بازدید از جوخه آدمکشها» میگذرد، جنیفر ایگان با رمان جدیدش با عنوان «ساحل منهتن» به بازار کتاب بازگشته است.
این نویسنده که با کتاب قبلیاش جایزه پولیتزر را از آن خود کرد و رمانش به رمانی پرفروش بدل شد، میگوید هیچکس به اندازه او از انتشار این کتاب جدید خوشحال نیست.
این نویسنده در گفتگویی کوتاه درباره کتابش گفت: امیدوارم هرگزچنین فاصلهای تکرار نشود.
وی افزود: آنقدر سنم بالا هست که دیگر نمیتوانم چنین فاصلهای را بپذیرم.
ایگان که اکنون ۵۵ سال دارد کتابهای دیگری هم در کارنامه دارد.
در «ساحل منهتن» ایگان به طرزی دقیق، زندگی در خط ساحلی نیویورک در طول جنگ جهانی دوم را روایت کرده است و به شیوه خودش نشان داده که کار کردن در آن زمان چقدر دشوار بود. وی نه تنها با نثر خود که تراشیدهتر از همیشه است، بلکه در مقیاسی وسیع از نظر تاریخی موفق ظاهرشده است.
بیشتر ماجرای این رمان در اطراف خطوط نیروی دریایی در بروکلین میچرخد؛ جایی که برای نخستین بار نیروی عظیمی از زنان جوان ظاهرشدند تا به عنوان نیروی کار به حمایت از تلاش مردانی که در صف متفقین میجنگیدند کمک کنند. در این میان مباحثی تخصصی از غواصی گرفته تا جامعهشناسی تجاری دریایی و بلایای دریایی در این رمان مورد بررسی قرار گرفته است.
نویسنده در این مورد میگوید: واقعا نمیدانستم چطور باید رمان تاریخی بنویسم. آنقدر به چگونگی ورودم به داستان از نظر زمانی ومکانی حساسیت دارم که فکر میکنم همه تلاشم این بود تا به نحوی کاملا دور از درونیات خودم به روایت داستان بپردازم.
جنیفر ایگان در میان منتقدان بسیار محبوب است . داستانها و نوشتههای ایگان بازتاب تنهایی، امیال و آرزوها، چندپارگی شخصیت انسانها و واقعیتهای زندگی در دنیای فراصنعتی است.
داستانهای او در نشریاتی همچون نیویورکر، مجله هارپر، زوئتروپ و همچنین مجله نیویورک تایمز به چاپ رسیده است. از او تا کنون ۴ رمان و یک مجموعه داستان منتشر شده است.
«ساحل منهتن» ۳ اکتبر ۲۰۱۷ به بازار کتاب آمده است.این کتاب در ۴۴۸ صفحه از سوی انتشارات اسکرایبنر به قیمت ۱۷.۹۹ دلار به بازار آمدهاست و اکنون در میان آثار ادبی پرفروش آمازون در جایگاه ۵۲ قرار دارد.
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