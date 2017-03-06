پیمان سلطانی «خیام خوانی» را منتشر کرد/ یک آلبوم با ۳۴ خواننده

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «خیام خوانی» به آهنگسازی پیمان سلطانی مشتمل بر دولوح فشرده، حضور ۳۴ خواننده مطرح موسیقی ایرانی، همکاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان و همراهی ۴۵ نوازنده ایرانی توسط موسسه «رهگذر هفت اقلیم» منتشر شد. از همین مولف قبلا نظامی خوانی با عنوان «گفت و شنید» و سعدی خوانی با عنوان «وَشتَن» منتشر شده است. ضمن اینکه آثاری چون «رودکی خوانی» و «ابوسعید خوانی» در مراحل پیش از ضبط است.

پیمان سلطانی در توضیح این آلبوم آورده است: «خیام خوانی ترکیب جامعی است از آواز و خوانش رباعیات عمر خیام و اجرای دو اثر موسیقایی که برای ارکستر سمفونیک و ارکستر سازهای ملی نوشته شده است. این اثر با نگاهی به خیامِ فیلسوف و خیامِ شاعر آفریده شده است. من در انتخاب ۵۵ رباعی این مجموعه نسخه های گوناگونی چون ادوارد فیتز جرالد، آرتور کریستن سن، ابوالقاسم اعتصام زاده، صادق هدایت، محمد علی فروغی، قاسم غنی، علامه قزوینی، جلال الدین همایی، احمد شاملو، حسن دانشفر، جهانگیر منصور، فردین مهاجر شیروانی، حسن شایگان، نسا حمزه زاده و غلامحسین مراقبی را بازبینی و مقابله کرده ام.

از این میان ۳۴ رباعی توسط خوانندگان موسیقی ایرانی، به همراهی یک ساز در فرم آواز دستگاهی اجرا شده است. دو ارکستر از کشور ارمنستان و ایران نیز به اجرای دو قطعه «خیام هست و نیست» و «خیام ترانه ها» پرداخته اند و در نتیجه هر اجرا کننده ای در این مجموعه، خود، خیامی دیگر شده است.

بی تردید شاعران بسیاری در سرودن این هزار و اندی رباعی نقش داشته اند که اشعار خویش را به دلایلی بی شمار به او نسبت داده اند و برای خوانندگان، خیامی را به تصویر کشیده اند با افکاری گوناگون و نگاهی متفاوت. تعداد بی شمار این رباعی سرایان مرا بر آن داشت تا ۳۴ آوازخوان را برای بیان افکار و لحن های مختلف برگزینم که هر یک جامه ای نو و دیگرگون از خیام بر تن کرده اند.

زیبایی های نهفته در رباعیات خیام و آنچه منسوب به اوست، اگر چه در مواردی با تفکرات خیام فیلسوف هم خوانی ندارد، چنان تحسین برانگیز و تاثیرگذارند که مخاطب را مبهوت و شیفته خود می سازند. تعداد رباعیات منسوب به او بسیار زیاد است و مشکل می توان گزیده ای در خور تفکرات خیام منجم، ریاضی دان، فیلسوف و شاعر برگزید. از این رو آنچه در این اثر می شنوید تنها نمایانگر بخشی از خیام بزرگ است.»

این آلبوم در قالب دو لوح فشرده با عنوان های «خیام هست و نیست» و «خیام ترانه ها» به آهنگسازی پیمان سلطانی و همراهی ارکستر فیلارمونیک ارمنستان منتشر شده که بهرنگ آزاده ویلن، علیرضا اسلام بولچی سنتور، آتنا مستعان اشتیاقی ویولنسل، حسام اینانلو کمانچه، آزاده امیری تار، حمیدرضا آفریده قیچک آلتو، سهراب برهمندی ویولا، سیاوش برهانی کمانچه، میلاد پرصبر تار، سیاوش پور فضلی تار، سجادپورقناد سه تار، مهدی تیموری نی، حسین جباری فرد سه تار، علی جعفری پویان ویلن، مرتضی نیکزاد سه تار، علیرضا دریایی کمانچه، فرهاد رجبی راد سه تار، مهدی رستمی سه تار، رابعه زند قانون، کیوان ساکت تار و سه تار، پویا سرایی سنتور، پیمان سلطانی تار، امیر شریفی تار، حمید شاهسوند رباب، عباس شایق نی، وحید طارمی تار، مهیار طریحی سنتور، هوشمند عبادی نی، بابک غسالی بربت و عود، میثم کشاورز ملکی تار و بم تار، امین گلستانی عود، سهیل مخبری کمانچه، محمد علی مرآتی کمانچه، حسین مرشد پور تمبک، شروین مستشاری سه تار، آزاد میرزا پور تار، کاوه معتمدیان کمانچه، شهرام منظمی سنتور، علی نجف پور تار و علی نجفی ملکی نی به عنوان نوازنده در آن حضور دارند.

امیر اثنی عشری، سعید ادیب، محمدعلی احدی، پوریا اخواص، مهدی امامی، اسحاق انور، رامین بحیرایی، سروش بخشش، وحید تاج، فاضل جمشیدی، عباس حبیبیان، غفار ذابح، غلامرضا رضایی، رسول رهو، سینا سرلک، مهیار شادُروان، رضا شیخ محمدی، محسن شیرازی، رضا طیبی، مجتبی عسگری، سالار عقیلی، حسین علیشاپور، حامد کاظمی، همایون کاظمی، داریوش کاکاوند، اشکان کمانگری، مهدی مبتقا، محمد محضری، عبدالرضا معماریان، محمد مقدس، محمد میرزایی، مصطفی نجمی، علیرضا وکیلی منش و علی یاری پور هم به ترتیب حروف الفبا ۳۴ خواننده آلبوم «خیام خوانی» هستند.

همچنین آثاری از هنرهای تجسمی شامل نقاشی، خوشنویسی و عکس از هنرمندانی چون مهدی اکبری، یارتا یاران، رضا همتی راد، آرش معصومی، محمد مثنوی، احمد ابوطالبیان، اسرافیل شیرچی، محمد میرزایی، رضا شیخ محمدی، علی قرطاسی و احمد مازادی ضمیمه این آلبوم است.خوانش اشعار نیز توسط پیمان سلطانی انجام شده است.نشر دوم این مجموعه چند ماه دیگر به همراه کتابی نفیس از رباعیات خیام به سه زبان در یک پکیج به همراه دو لوح فشرده انتشار می یابد.

مراسم رونمایی از آلبوم «خیام خوانی» ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۰ اسفند ماه در تالار فرخی یزدی باغ موزه قصر تهران برگزار می شود.