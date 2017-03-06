راهیان نور می تواند نقش موثری در حفظ امنیت پایدار فرهنگی ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عصر امروز(۱۶ اسفند) پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی در جمع دست اندرکاران راهیان نور در گزارشی با اشاره به فعال‌سازی ۵۷ یادمان راهیان نور از شمال غرب کشور تا خلیج فارس و سواحل مکران اظهار داشت: راهیان نور نمونه‌ای بی‌بدیل از گردشگری تعالی‌بخش قادر است تا علاوه بر حفظ هویت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جلوگیری از تحریف و فراموشی هشت سال مجاهدت مردم ایران، نقش موثری در حفظ امنیت پایدار فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده به منظور زیارتِ با معرفت مناطق عملیاتی و شناساندن ارکان برجسته دفاع مقدس افزود: ۱۰ قرارگاه فعال در ستاد مرکزی راهیان نور با حضور ۱۵۰ هزار خادم، مبلغ، راوی و عناصر اجرایی برای خدمت به شش میلیون زائر راهیان نور فعالیت می‌کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: ما سربازان انقلاب اسلامی با اعتقاد به ماهیت مبنایی دشمنیِ دشمنان به‌ ویژه آمریکای جنایتکار بر این باوریم که دشمن در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار گرفته و راهیان نور می‌تواند با تفکر جهادی در عرصه نبرد فرهنگی جریان ساز باشد.