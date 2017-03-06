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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

حدادعادل:

تشکیل «جبهه مردمی» ارتقایی در رفتار سیاسی است

تشکیل «جبهه مردمی» ارتقایی در رفتار سیاسی است

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: تشکیل جبهه مردمی، ارتقایی در رفتار سیاسی است که حاصل تکامل تجربه‌های قبلی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل نایب رئیس هیأت رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت حرکت این جبهه و بدیع بودن انسجام نیروهای انقلاب، اظهار داشت: تصور می‌کنم شکل‌گیری این جبهه نتیجه یک تجربه نسبتا موفق و همان ائتلاف پدید آمده در انتخابات مجلس دهم است که اگرچه در تهران به پیروزی نامزدها نرسید اما نفس تشکیل آن ائتلاف یک موفقیت و تجربه مثبت بود.

وی با بیان اینکه این گام دوم، ارتقایی در رفتار سیاسی است که حاصل تکامل تجربه‌های قبلی محسوب می‌شود افزود: این نشان می‌دهد نیروهای انقلاب ترجیح می‌دهند به جای اینکه به صورت جزیره‌های جدا از هم کار کنند، ‌ نیروهایشان را به یکدیگر پیوند می‌دهند و هم‌افزایی نیروها را مدنظر دارند.

نایب رئیس هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: این مسئله هم باعث افزایش کارایی نیروهای انقلاب و هم مایه دلگرمی بیشتر مردم خواهد بود از این رو مهم این است که این جبهه مصرف انتخاباتی صرف نداشته باشد بلکه برای دراز مدت برنامه‌ریزی کند که نیات رهبری و آرمان‌های امام(ره) عملی شود.

رئیس فراکسیون اصولگرایان در مجلس نهم درباره برنامه‌ریزی برای کار بلندمدت و گفتمانی جبهه مردمی نیز خاطرنشان کرد: از ابتدا بحث‌هایی که شده همه برای این بوده که این تشکل مانند برخی تشکل‌های خلق الساعه که با انتخابات به دنیا آمده و می‌میرند، ‌ نباشد.

کد مطلب 3925008

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    نظرات

    • سید IR ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مگر این دولت بارای مردم انقلابی ایران برسر کار نیامده؟!پس چرا جزیره ای عمل می کنید؟!پس چرا به مردم انقلابی نمی پیوندید تا هم افزایی بیشتر شود؟!

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