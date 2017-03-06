طرح توسعه مقبره احمد بن اسحاق(ع) در دستور کار قرار دارد

جهانبخش حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان سرپل ذهاب دارای صد هزار نفر جمعیت، دو بخش، هشت دهستان و ۲۲۶ روستا است و مردمانی بزرگواری و خون گرم دارد.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به وجود دشت های حاصلخیز، آب و خاک مناسب و آثار تاریخی در این شهرستان افزود: کتیبه سنگی آنوبانی نی با پنج هزار سال پیشینه از آثار تاریخی سرپل ذهاب است.

حیدری به وجود مقبره احمد بن اسحاق علیه السلام از محدثان شریف اسلام در شهرستان سرپل ذهاب اشاره کرد و گفت: سرپل ذهاب کلکسیونی از جاذبه های طبیعی و باستانی است و برای استقبال از نوروز و جذب گردشگر جلسات و برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی آبشار پیران را ار دیگر جاذبه های طبیعی در شهرستان سرپل ذهاب نام برد و بیان کرد: آبشار پیران به اذعان کارشناسان از طولانی ترین آبشارهای کشور است و شرایط خوبی برای جذب گردشگر دارد.

حیدری با بیان اینکه سال گذشته ۴۰ هزار گردشگر از آبشار پیران در شهرستان سرپل ذهاب بازدید کردند، گفت: اولویت اول ما برای نوروز ۹۶ راه ارتباطی به مسیر آبشار پیران است همچنین پیگیر کتیبه آنوبانینی نیز هستیم.

وی در خصوص طرح توسعه مقبره احمد بن اسحاق علیه السلام گفت: مقام معظم رهبری فرمودند بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، در سفر رهبر معظم انقلاب به استان اعتباراتی برای طرح توسعه مقبره احمد بن اسحاق علیه السلام منظور شد بخشی از این اعتبارات تخصیص پیدا کرد که صرف توسعه حرم و اطراف حرم شد و مابقی نیز در دستور کار قرار دارد.

حیدری به برنامه توسعه یادمان شهید شیرودی اشاره کرد و گفت: در شهرستان سرپل ذهاب یادمان های متعددی از جمله یادمان بازی دراز، یادمان شهید شیرودی و یادمان شهدا داریم.