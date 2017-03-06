  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۲۷

عبدالملکی در همایش «مردم گله مندند»:

علاوه بر بیکاران، شاغلان هم گله مندند/ عزت ایرانی را از بین بردند

علاوه بر بیکاران، شاغلان هم گله مندند/ عزت ایرانی را از بین بردند

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: مردم از نظر از دست دادن عزت و اقتدار در دنیا گله مند هستند و می گویند ما عزت خود را در دنیا از دست دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی استاد دانشگاه امام صادق(ره) در همایش «مردم گله مندند» با بیان اینکه مردم از جهات مختلف تحت فشار هستند، گفت: بیکاری بخشی از مشکلات کشور است و این فقط مربوط به جوانان جویای کار نیست چرا که به لحاظ تداوم رکود در کشور شاغلان هم مشکل دار و گله مند هستند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات مردم غیر اقتصادی است، افزود: مردم از نظر از دست دادن عزت و اقتدار گله مند هستند و می گویند ما عزت خود را در دنیا از دست دادیم. امروز هر جزیره ای احساس می کند که می تواند برای ایران شاخ و شانه بکشد. فارغ از اینکه پاسپورت ایرانی در دنیا ارزش خود را از دست داده است.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: بخش دیگری از گله مندی ها در اصول فرهنگی و اعتقادی است، گاهی توسط مقامات دولتی یا رسانه های وابسته به آنها مهدویت و یا شأن حضرت زهرا(س) و یا ارزش های دفاع مقدس زیر سوال می رود. گاهی برخی از خون شهدا سوء استفاده می کنند.

عبدالملکی عنوان کرد: عمده گله مردم از این است که مردم  دیده نمی شوند و اساسا هدف نیستند، در امور جاری برخی جریانها و یا برنامه های سیاسی هدف و محور اساسی قرار دارند.

کد مطلب 3925166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه