علاوه بر بیکاران، شاغلان هم گله مندند/ عزت ایرانی را از بین بردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی استاد دانشگاه امام صادق(ره) در همایش «مردم گله مندند» با بیان اینکه مردم از جهات مختلف تحت فشار هستند، گفت: بیکاری بخشی از مشکلات کشور است و این فقط مربوط به جوانان جویای کار نیست چرا که به لحاظ تداوم رکود در کشور شاغلان هم مشکل دار و گله مند هستند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات مردم غیر اقتصادی است، افزود: مردم از نظر از دست دادن عزت و اقتدار گله مند هستند و می گویند ما عزت خود را در دنیا از دست دادیم. امروز هر جزیره ای احساس می کند که می تواند برای ایران شاخ و شانه بکشد. فارغ از اینکه پاسپورت ایرانی در دنیا ارزش خود را از دست داده است.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: بخش دیگری از گله مندی ها در اصول فرهنگی و اعتقادی است، گاهی توسط مقامات دولتی یا رسانه های وابسته به آنها مهدویت و یا شأن حضرت زهرا(س) و یا ارزش های دفاع مقدس زیر سوال می رود. گاهی برخی از خون شهدا سوء استفاده می کنند.

عبدالملکی عنوان کرد: عمده گله مردم از این است که مردم دیده نمی شوند و اساسا هدف نیستند، در امور جاری برخی جریانها و یا برنامه های سیاسی هدف و محور اساسی قرار دارند.