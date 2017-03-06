گسترش اندیشه و افکار سیدجمال الدین اسدابادی درطول سال برقرار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر دوشنبه در مراسم ادای احترام به مقام بیدارگر شرق سیدجمال الدین اسدابادی اظهار داشت: برای بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی تنها نباید به یک روز و یک دهه اکتفا کرد بلکه این برنامه ها باید تداوم یابد.

وی شخصیت سیدجمال الدین اسدآبادی را یکی از ۵ شخصیت تاثیرگذار ۲۰۰ سال اخیر در جامعه اسلام معرفی و عنوان کرد: در آثار محققین نیز از شخصیت موثر، افکار و اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی مواردی بیان شده است.

فرماندار اسدآباد تاکید کرد: هرچقدر در معرفی و شناخت سیدجمال الدین اسدآبادی تلاش کنیم به اهداف خود نزدیک تر خواهیم شد.

وی بیان کرد: اختصاص یک درس در کتب درسی دانش آموزان به نام سیدجمال الدین و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان و فرهنگیان با عنوان بیداری اسلامی و سیدجمال از نقش موثری در ترویج اندیشه وافکار سید جمال الدین درجامعه برخوردار خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی نیز در این جلسه گفت: بهره گیری از زبان عوام و همه فهم بودن روزنامه عروة الوثقی یکی ازمهمترین ابتکارات سیدجمال الدین درعرصه روزنامه نگاری بود.

مهدی فیضی سخا با بیان اینکه دراین روزنامه عصاره و چکیده اندیشه و افکار بیدارگر مشرق زمین به چشم می خورد، تاکید کرد: یکی ازمهمترین مسائلی که بازتاب بالایی در روزنامه نگاری سیدجمال داشت نگارش، شیوه نگارش و استفاده از زبان عربی در روزنامه عروة الوثقی برای بیداری اسلامی جهان اسلام بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال عنوان کرد: تاریخ، روزنامه عروه الوثقی را در زمان سید جمال یک ورق زرین در بستر جامعه و اجتماع آن زمان نشان می دهد.

وی عنوان کرد: عروة الوثقی در دوران مختلف مورد توجه اندیشمندان به عنوان الگوی کار درجهان اسلام بوده است.