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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

فرماندار شهرستان اسدآباد:

گسترش اندیشه و افکار سیدجمال الدین اسدابادی درطول سال برقرار باشد

گسترش اندیشه و افکار سیدجمال الدین اسدابادی درطول سال برقرار باشد

اسدآباد- فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: تعمیق و گسترش اندیشه و افکار سیدجمال الدین اسدآبادی باید در طول سال برقرار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر دوشنبه در مراسم ادای احترام به مقام بیدارگر شرق سیدجمال الدین اسدابادی اظهار داشت: برای بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی تنها نباید به یک روز و یک دهه اکتفا کرد بلکه این برنامه ها باید تداوم یابد.

وی شخصیت سیدجمال الدین اسدآبادی را یکی از ۵ شخصیت تاثیرگذار ۲۰۰ سال اخیر در جامعه اسلام معرفی و عنوان کرد: در آثار محققین نیز از شخصیت موثر، افکار و اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی مواردی بیان شده است.

فرماندار اسدآباد تاکید کرد: هرچقدر در معرفی و شناخت سیدجمال الدین اسدآبادی تلاش کنیم به اهداف خود نزدیک تر خواهیم شد.

وی بیان کرد: اختصاص یک درس در کتب درسی دانش آموزان به نام سیدجمال الدین و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان و فرهنگیان با عنوان بیداری اسلامی و سیدجمال از نقش موثری در ترویج اندیشه وافکار سید جمال الدین درجامعه برخوردار خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی نیز در این جلسه گفت: بهره گیری از زبان عوام و همه فهم بودن روزنامه عروة الوثقی یکی ازمهمترین ابتکارات سیدجمال الدین درعرصه روزنامه نگاری بود.

مهدی فیضی سخا با بیان اینکه دراین روزنامه عصاره و چکیده اندیشه و افکار بیدارگر مشرق زمین به چشم می خورد، تاکید کرد: یکی ازمهمترین مسائلی که بازتاب بالایی در روزنامه نگاری سیدجمال داشت نگارش، شیوه نگارش و استفاده از زبان عربی در روزنامه عروة الوثقی برای بیداری اسلامی جهان اسلام بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال عنوان کرد: تاریخ، روزنامه عروه الوثقی را در زمان سید جمال یک ورق زرین در بستر جامعه و اجتماع آن زمان نشان می دهد.

وی عنوان کرد: عروة الوثقی در دوران مختلف مورد توجه اندیشمندان به عنوان الگوی کار درجهان اسلام بوده است.

کد مطلب 3925213

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