نمایندگان مجلس خبرگان در ضیافت شام آیت الله جنتی چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام و المسلمین دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در سخنانی پیشنهاد کرد: هیئت رئیسه از مسئولین بخواهد که به مطالبات مجلس خبرگان اهتمام بیشتری ورزیده و توجه بیشتر می نمایند.

وی گفت: یکی از راه های تقویت مجلس خبرگان را بیشتر شدن حساسیت های اعضای مجلس خبرگان و صدور بیانیه ها و قطعنامه ها و انعکاس آن به جامعه است؛ چرا که مردم با این کار نسبت به دغدغه های مجلس خبرگان بیشتر آگاه می شوند.

محمدی عراقی: ناکارآمدی مدیران و مسئولان از جانب مردم خطر ساز و تهدید بزرگی است

حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری گفت: نعمت رهبری نظام پوشاننده اکثر ضعف های موجود جامعه است که دوست و دشمن بر آن معترفند.

وی با بیان اینکه احساس ناکارآمدی مدیران و برخی مسئولان از جانب مردم خطر ساز و تهدیدی بزرگ محسوب می شود، افزود: یکی از نشانه های کارآمدی مجلس خبرگان، وجود کمیسیونهای موجود مخصوصا کمیسیون صیانت از ولایت فقیه می باشد.

حجت الاسلام فرحانی: مجلس خبرگان رهبری باید از دولت نتایج برجام را صراحتا و شفاف مطالبه کند

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان هم با اشاره به فرمایشات رهبری در دیدار با اعضای خبرگان رهبری مبنی بر مطالبه انقلابی بودن مجلس خبرگان، بهتر است گزارشی تهیه شود تا مطالبه رهبری در پایان این اجلاس محضر ایشان ارائه شود.

وی گفت : رهبری فرمودند از من و یا از مجلس شورای اسلامی مطالبه کنید. ما بایددر بحث «مطالبه گری ازمسئولین» جدیت بیشتری داشته باشیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در بحث برجام باید شفاف سازی صورت گیرد و مجلس خبرگان رهبری باید از دولت نتایج برجام را صراحتا و شفاف مطالبه کند.

وی گفت : باید شوراهای شهر و روستا اصلاح شود و افراد با صلاحیت وارد آن شوند؛ چرا که ممکن افراد بی صلاحیت با ورود به این شوراها، حیثیت نظام را زیر سوال برند.

حجت الاسلام سعیدی : مسئولان جدیت و اهتمام بیشتری برای پاسخگویی به مطالبات مجلس خبرگان داشته باشند

حجت الاسلام والمسلمین سعیدی نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری به مساله مطالبه گری مجلس خبرگان در کلام رهبری پرداخت و گفت :خبرگان فراتر از آنچه در قانون اساسی به آن تصریح شده است، وظیفه دارد؛ البته باید حد و مرز این مطالبه گری مشخص شود تا تبدیل به قانون شود تا مسئول مطالبه شونده جدیت و اهتمام بیشتری برای پاسخگویی به خرج دهد.

وی گفت: کمیسیونها باید فعال تر از آنچه هست باشد و نمایندگان جوان مجلس خبرگان در این کمیسیونها حضور فعالتری داشته باشند.

حجت الاسلام حاج ابوالقاسم :لزوم تاثیر گذاری مجلس خبرگان بر حوزه های علمیه

حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری نیز در سخنانی گفت: مقام معظم رهبری بر تاثیرگذاری نمایندگان مجلس خبرگان در حوزه خود و همچنین لزوم شنیدن حرف مردم تاکید داشتند که از مهمترین مطالبات ایشان از مجلس خبرگان رهبری همین است.

حجت الاسلام کعبی :نظامی که می خواهد در جهت تحقق اهداف دین حرکت کند نباید با سهل انگاری به نظامی سکولار تبدیل شود

حجت الاسلام و المسلمین کعبی نماینده مردم استان خوزستان هم گفت : مقام معظم رهبری، مطالبه بسیار کلانی از مجلس خبرگان دارند که همانا حرکت به سوی عدالت بدون توجیه های گوناگون و جلوگیری از استفاده ابزاری از واژه آزادی در جهت فحشاء و فساد و لزوم مقابله و ایستادگی در مقابل دشمن است که عدم پایندی به این امر، نشانه انحطاط است. نظامی که می خواهد در جهت تحقق اهداف دین حرکت کند نباید با سهل انگاری به نظامی سکولار تبدیل شود.

وی بر ضرورت راه اندازی یک شبکه تبیین تاکید کرد و گفت : با کادرسازی دقیق باید برای سالها بعد برنامه ریزی نمود.

آیت الله پروایی: بی عفتی و بی حجابی کشور ما را تهدید می کند

حجت الاسلام و المسلمین پروایی نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در ابتدای سخنان خود یاد شهدای مدافعان حرم وآتش نشان را گرامی داشت.

وی با اشاره به توصیه های اخلاقی آیت الله جنتی در ابتدای جلسه گفت : ما در ناتوی فرهنگی نیاز به امکانات داریم تا در مقابل دشمن بایستیم و مردم توقع دارند در صداوسیما برنامه هایی پخش شود تا زمینه حل مشکلات جامعه فراهم شود.

وی با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی گفت : بی عفتی و بی حجابی کشور ما را تهدید می کند و خبرگان به عنوان امنای امت باید احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه دنبال کنند.

حجت الاسلام وافی: مقابله با تهدیدات فضای مجازی ضروری است

حجت الاسلام و المسلمین وافی نماینده مردم استان یزد در مجلس خبرگان با اشاره به آزار ریزگردهای استان خوزستان برای مردم، از مسائل غیر اخلاقی در فضای مجازی به عنوان ریزگردهای این فضا نام برد وخواستار تلاش برای مقابله با تهدیدات فضای مجازی شد.

تقدیر از نصایح اخلاقی آیت الله جنتی

آیت الله سلیمانی نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان هم در ابتدای سخنان خود از آیت الله جنتی بدلیل نصایح اخلاقی ایشان تشکر کرد.

وی ادامه داد: ما در انتهای سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل هستیم و باید هر یک از نمایندگان از استاندار استان خود این امر را مطالبه کرده و آنان نیز برای مردم بازگو کنند.

آیت الله علم الهدی :هشدار به فساد در فضای مجازی و محیط دانشگاهی

آیت الله علم الهدی نماینده مردم استان خراسان رضوی در سخنان خود پیشنهاد داد: ما در دوره پنجم تعدادی از مجتهدین جوان (به تعبیر رهبری) را داریم که در دسترس کمیسیونها هستند و در قم ساکن اند و خوب است از آنها استفاده شود.

وی تاکید کرد: که در فضای مجازی و محیط دانشگاهی شاهد برخی فسادها هستیم که هوشیاری بیشتری می طلبد.

سید عبدالهادی حسینی شاهرودی :ولایت فقیه در حوزه های علمیه به عنوان یک سلاح به طلبه های جوان آموزش داده شود

حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالهادی حسینی شاهرودی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان هم گفت: اکثر نمایندگان مجلس خبرگان در حوزه های علمیه فعالیت دارند لذا باید بحث ولایت فقیه در حوزه های علمیه به عنوان یک سلاح به طلبه های جوان آموزش داده شود و آنها را مسلح کرد.

حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی نیز در سخنانی خواستار اصلاح قانون کمیسیون ها در راستای فعال تر شدن مجلس خبرگان شد.