به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رییس پیشین سازمان سینمایی در نشست تخصصی سازمان سینمایی، سمعی و بصری در دومین روز از کنگره مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: نمایش همزمان فیلم های سینمایی به طور همزمان در تهران و شهرستان های سراسر کشور، از جمله دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید در عرصه سینمایی کشور است.

ایوبی عنوان کرد: سینما نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی و هنری کشور دارد و توجه به آن ضروری است.

وی ادامه داد: روزی که مسئولیت این سازمان را پذیرفتم، اصناف مختلف این حوزه از جمله خانه سنیما با مشکلات بسیاری مواجه بودند و با تعطیلی سینماها رو به رو بودیم به گونه ای که تصور می شد کار سینما تمام شده است. بحران مخاطب در این حوزه به اوج رسیده بود، سالن های سینمایی رو به تعطیلی بودند و با بحران هویت در فیلم مستند مواجه بودیم.

رییس پیشین سازمان سینمایی اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید سینماها دیجیتالی شدند و توجه جوانان به این عرصه به اوج خود رسید. امروز شاهد موج بازگشایی سینماها، ساخت ١٢٠ سالن سینمایی در دست اقدام، تحول در زیرساخت ها هستیم. آشتی مردم با سینما در دولت تدبیر و امید به وجود آمد، طرح سینما سلام در این دوره شکل گرفت و شاهد موج زیادی از استقبال مردم از سالن های سینمایی بودیم.

ایوبی با اشاره به حمایت های بنیاد سینمایی فارابی عنوان کرد: این بنیاد دارای کارنامه درخشانی است، در گذشته تعداد حمایت از فیلم ها اندک بود ولی در این دره بیش از ۶۰ فیلم سینمایی فاخر با حمایت دولت ساخته شد.

وی با اشاره به دیگر دستاوردهای این سازمان در دولت تدبیر و امید گفت: در این دوره خانه سینما دوباره به فعالیت خود ادامه داد.



کنگره مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت ۲ روز در تالار وحدت در حال برگزاری است.