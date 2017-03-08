اعلام برنامه های نوروزی در شبکه های استانی سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس فاطمی رئیس مرکز سیمای استان ها گفت: نوروز فصل شکفتن و زایش دوباره طبیعت است. در این میان رسانه ملی و سیمای استان های معاونت امور استان ها برای همراهی با خلقت الهی و تولد دوباره طبیعت دست به کار شده اند و با بهره گیری از راهبردهای ریاست سازمان و معاون امور استان ها که در نشست های رو در رو مورد بحث و اتفاق نظر قرار گرفته؛ برنامه های متنوع و متفاوت با وجود محدودیت های منابع، طراحی و از چهارشنبه ۲۵ اسفند به استقبال بهار که همزمان شده است با میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا (س) و فرزند عزیزش حضرت امام خمینی (ره) می روند.
وی افزود: مراکز صدا و سیما بر آنند به مدت ۱۸ روز فضای بهاری را از طریق آنتن های مراکز استانی به مخاطبان خود در استان و سایر نقاط تقدیم کنند. تمام شبکههای استانی در مناسبتهای ولادت حضرت فاطمه(س) و فرزند بزرگوارش حضرت امام خمینی (ره)، شهادت امام هادی(ع)، روز جمهوری اسلامی، روز طبیعت و سالروز عملیات فتحالمبین، ویژه برنامه خواهند داشت و یا با تولید آیتم در برنامههای روتین خود به مناسبتهای مذکور می پردازند و همچنین میانبرنامههایی در قالبهای گوناگون به این منظور تولید کرده و پخش می کنند.
وی با بیان اینکه برخی از شبکه های استانی سریال های تامینی «ما فرشته نیستیم» و «مرد هزارچهره» را پخش خواهند کرد، افزود: ۱۵ شبکه استانی سریال هایی را با فضای نوروز تولید کرده اند که پخش خواهد شد. سریال های «یدی ترکمنی»، «ساختمان پدر»، «نقش و نگار»، «بایرام سفری»، «طنز نمکستان»، «هتل فامیلی»، «طنز پنچیری»، «رشید حرفهای»، «جدی نگیریم»، «ساختمان کلنگی تاقانه»، «مکتبخانه»، «سرسرای خونه بیبی گندم»، «رنگینک»، (طنز) عروسکی «هدهد» و... از جمله این سریال ها هستند.
فاطمی اظهار کرد: تمـام شبکهها مستنـدهای تولیـدی و تأمینی متعددی را که با مؤلفههای بومی مرتبط با فضای نوروز متناسب است را در جدول پخش خود قرار داده اند این مستندها به معرفی مناطق گردشگری، مفاخر استان، آداب و رسوم نوروزی و ...می پردازد.
رئیس مرکز سیمای استان ها ادامه داد: اغلب شبکهها انیمیشنهای تولیدی و تأمینی جذاب در قالب تکقسمتی یا مجموعه و در باکسهای ویژه برای مخاطبان کودک و بزرگسال و متناسب با فضای نشاط آفرینی را در جدول پخش در نظر گرفته اند.
وی با بیان اینکه تمامی شبکههای استانی سیما برنامه مشخصی برای راهیـان نور دارنـد تصریح کرد: تلاش شده است برنامه های راهیان نور ۹۶ در شبکهها نوآورانهتر و با بخش های متعدد و در قالبهای متنوع، تهیه، تولید و پخش شود.
فاطمی افزود: شبکه های استانی خوزستان، آبادان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و بوشهر از ۱۸ اسفند از یادمان ها و استان های خود برنامه های ویژه ای برای راهیان نور خواهند داشت و با پخش برنامه های تولیدی و زنده از شبکه های سراسری سیما نیز اردوهای راهیان نور را پوشش خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه تمـامی شبکـهها از ظرفیت موسیقیهای محلـی، جـاذبههـای گـردشگـری، اماکـن تـاریخی و چهرههای سرشنــاس در بـرنـامههـای خود استفـاده خواهند کرد ابراز داشت: فیلـمهای سینمـایی در اغلب شبکهها هر روز یا هر شب در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز سیمای استان ها با بیا اینکه تلاش شده شبکه های استانی فضایی شاد و مفرحی را در برنامه های مختلف ایجاد کنند، افزود: شبکههای استانی مسابقههای تلفنی یا حضوری زنده با محوریت نوروز و شادیآفرینی با توجه به تقویت رویکرد تعاملی با مخاطب در نظر گرفته اند.
وی به تفاهم نامه همکاری برای تولید برنامه های کودک و نوجوان بین شبکه های استانی و برخی شبکه های سراسری اشاره کرد و افزود: در ایام نوروز برنامه های ویژه ای از شهرهای سراسر کشور برای کودکان و نوجوان تهیه و پخش خواهد شد.
فاطمی با بیان اینکه در اغلب شبکهها از اقتضائات و ظرفیتهای ویژه استان استفاده خواهد شد، گفت: برای مثال در کردستان گزارش از شهرهای مرزی و مرزبانها، در یزد تولید ویژه برنامه قیام مردم یزد در دهم فروردین، در خراسانرضوی ویژهبرنامه سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و ... نیز در دستور کار شبکه های استانی قرار دارد.
رئیس مرکز سیمای استان ها تولید ویژه برنامههای نوروزی برای مخاطبان کودک، مسابقات کودکانه با حضور عوامل برنامهساز مورد توجه کودکان، تولید ویژهبرنامههای ترکیبی نمایشی در خصوص چهارشنبه آخر سال، تولید گزارشهای مردممحور از مناطق مختلف استان و روستاها با توجه به مؤلفههای فرهنگ بومی و جاذبههای گردشگری، تولید برنامههای فرهنگی- هنری در ساختارهای مختلف ترکیبی ، نمایشی، گزارشی، گفتگو محور، جُنگهای شبانه به منظور پرداختن به آداب و رسوم مردم استان و اقوام به ویژه سنن نوروزی را از دیگر رویکردهای محوری برنامه سازی در شبکه های استانی سیما اعلام کرد.
فاطمی تاکید کرد: تقویت رویکرد تعاملی با مخاطبان از طریق راههای ارتباطی مختلف، با هدف تنوعبخشی به برنامهها و جلب توجه بیشتر مخاطبان از مهمترین برنامه هایی است که برنامه سازان نوروزی شبکه های استانی در سراسر کشور در نظر خواهند داشت.
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