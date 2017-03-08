بدشانس بودیم که استقلال را نبردیم/ به اشتباه مدافعان باختیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش پس از شکست تیمش برابر استقلال تهران گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم، استقلال در نیمه دوم یک موقعیت گل هم نداشت و شاید به علت اشتباه مدافعان ما در لحظات پایانی، گل دوم را وارد دروازه سایپا کرد.

وی افزود: ما می توانستیم برنده این دیدار باشیم اگر بدشانس نبودیم و موقعیت هایمان در طول ۹۰ دقیقه به گل تبدیل می شود ممطئنا ۳ امتیاز این دیدا را کسب کرده بودیم.

درویش در پاسخ به این پرسش که آیا نبود خلعتبری تاثیری در نتیجه این دیدار داشت، تصریح کرد: خلعتبری از بازیکنان باتجربه و تکنیکی ما است و اگر در زمین حضور داشت شاید شرایط به گونه ای دیگر می شد.

رضا درویش در خصوص توهین به حامد لک گفت: متاسفانه این اتفاقات فقط در فوتبال ما رخ می دهد. من نمی دانم چرا عده ای به قهرمانان ملی خود فحاشی می کنند و فضای ورزشگاه را مسموم می کنند. این دوستان باید یادشان باشد عده ای جوان و نوجوان در ورزشگاه هستند و این رفتار، آنها را از آمدن به ورزشگاه ناراحت خواهد کرد.

در ادامه گفت: من سالها بود که به ورزشگاه نیامده بودم ولی در این چند وقت اخیر که برای تماشای بازی سایپا به استادیوم می آیم شاهد چنین رفتار زشتی از برخی تماشاگران هستم.

مدیرعامل باشگاه سایپا در پاسخ به این پرسش که آیا سایپا در هفته های آینده می تواند خود را به بالای جدول رسانده یا در پائین جدول باقی خواهد ما، ند گفت: اطمینان دارم با آمدن بازیکنان مصدوم می توانیم در شش هفته پایانی خود را از انتهای جدول جدا کنیم.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا فرکی تا پایان فصل در سایپا خواهد ماند یا خیر گفت: حسین فرکی از مربیان خوب و با تجربه فوتبال ما است و تا پایان فصل سکان هدایت تیم را برعهده خواهد داشت.