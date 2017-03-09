به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی در کارگروه سواد رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به وجود صحنه‌های غیراخلاقی، خشن، دلهره‌آور و از این قبیل، در بسیاری از بازی‌ها و همچنین نگرانی‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خانواده‌ها و مسؤلان فرهنگی کشورهای مختلف، کشورها را به تدوین نظام‌ ویژه‌ای برای رده‌ بندی بازی‌های رایانه‌ای وادار کرده است.

وی بابیان اینکه بیش از ۲۰ میلیون بازی کننده کامپیوتری در ایران وجود دارد، ترویج فکری صحیح در خصوص بازی‌ها، طبقه بندی محتوایی آن‌ها و تهیه اطلاعات تکمیلی برای تصمیم گیری را از برخی وظایف سیستم‌های رده بندی برشمرد.

مدیر نظام رده بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای افزود: بنیاد بازی‌های ESRA در ایران با هدف بهره‌مندی از قدرت آموزشی و تأثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای و دور شدن از احتمال ابتلا به اختلالات روحی و روانی و آسیب‌های منجر به استفاده نامناسب از آن بازی‌ها تشکیل شد.

وی به ضرورت ایجاد نظام رده بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای در ایران اشاره کرد و ابراز داشت: اقدام جدید که ما در این بنیاد انجام داده‌ایم و در هیچ یک از سیستم‌ها تا کنون صورت نگرفته بررسی شدت تأثیرگذاری محتواهای بازی‌ها روی مخاطبان است.

بهترین سن برای هر بازی و بهترین بازی برای هر سن مشخص شود

احمدی تصریح کرد: چشم انداز ما در این است که بهترین سن برای هر بازی و بهترین بازی برای هر سن مشخص شود و نیز خانواده‌های ایرانی را با فرهنگ صحیح بازی‌های رایانه‌ای آشنا کنیم.

وی از آموزش مربیان پرورشی آموزش پرورش استان‌ها در زمینه بازی‌های رایانه‌ای خبر داد تا آنها بتوانند دراین حوزه با دانش آموزان گفتمان‌هایی داشته باشند.

مدیر نظام رده بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای به وجود خشونت در بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: برهنگی و محرک‌های جنسی، ترویج ارزش‌های ضد دینی، ترویج کفر و شرک، ترویج اضطراب، انزوای اجتماعی و ترویج ناهنجاری اجتماعی از برخی موارد منفی بازی‌های مخرب است که خانواده‌ها باید با آن توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: خانواده‌ها توجه داشته باشند در خرید بازی‌ها برای فرزندان خود به هولوگرام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای توجه داشته باشند.

احمدی از رونمایی سایت ESRA در ابتدای سال جدید خبر داد و افزود: تمامی اطلاعاتی که یک خانواده از انتخاب درست یک بازی برای فرزند خود دارد در این سایت وجود خواهد داشت.

وی به حمایت و تولید بازی‌های رایانه‌ای و گام برداشتن در جهت تولید بازی‌های فاخر ایرانی اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته رده بندی سنی بازی‌های موبایلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.