محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی‌های صورت گرفته از وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، تا پایان هفته، جز افزایش تدریجی دمای هوا و افزایش آلاینده های شهری در اوایل روز، پدیده جوی قابل ذکری در استان پیش بینی نمی شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: به دنبال این وضعیت، سامانه ای ناپایدار از روز شنبه تا روز دوشنبه هفته آینده، جو استان را متاثر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این سامانه ضمن کاهش نسبی دمای هوای روزانه در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارندگی بویژه در نیمه شمالی استان می شود.

خسروی خاطر افزود: وزش باد در روز شنبه و در نواحی مرزی استان نسبتاً شدید خواهد شد.

وی در ادامه توصیه هایی به کشاورزان استان داشت و گفتک کشاورزان عزیز استان از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ اسفند ۹۵ مواردی چون مبارزه با جوندگان در تمام نقاط استان و نیز عملیات سم پاشی علیه علفهای هرز در نقاط گرم استان را مد نظر داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه موارد فوق پس از مهیا شدن شرایط مزرعه ادامه یابد گفت: هم چنین به کشاورزان مبارزه با باریک برگ های مزارع نخود پاییزه نیز توصیه می شود.

وی افزود: انجام عملیات آماده سازی های زمین و انجام کشت چغندرقند و نخود دیم بهاره توصیه شده که لازم است به عملیات ضدعفونی بذورتوجه شود.

خسروی گفت: به کارشناسان توصیه می شود در این مدت ضمن بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم مبادرت به تنظیم گزارش از وضعیت آفت کرده و نتیجه راجهت اتخاذ تصمیم لازم ارائه کنند.

وی افزود: سرویسها وبازبینی های لازم جهت ماشین آلات کشاورزی و دنباله بند های آن نظیر سم پاشها طی روزهای آتی نیز توصیه می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: هرس درختان مثمر در باغات و سربرداری درختان آماده پیوند در باغات پسته انجام شود و شخم پای درختان میوه و دادن کودهای آلی و شیمیایی با توجه به نتیجه آنالیز خاک توصیه می شود.

وی به پرورش دهندگان شیلات در استان نیز توصیه کرد؛ مدیریت جیره غذایی با ا فزودن نمک بمنظورضدعفونی محیط انجام شود.

خسروی گفت: در مورد درختان میوه به خصوص هسته دار مانند شلیل، زردآلو و گیلاس هرس شاخه های خشکیده و خارج کردن آنها از محوطه باغ و درصورت امکان با رعایت نکات ایمنی آتش زدن آنها به دلیل از بین بردن عوامل بیماریزا وآفات چوبخوار توصیه می شود.

وی افزود: در مورد درختان مثمرمناطق معتدل و سردسیر نیز قبل از باز شدن جوانه ها و با توجه به فرصت کم باقیمانده به خصوص در نقاط آلوده به شپشک و سپردارها سمپاشی زمستانه بصورت سموم برپایه گیاهی به جای پایه نفتی توصیه می شود.