تکلیف شرعی و قانونی رئیس جمهور تبعیت از ولایت فقیه است

جبار کوچکی ن‍ژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از نامه ، ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور خبر داد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم اسلامی ایران

با سلام و تحیات الهی

مستحضرید در مقدمه قانون اساسی آمده است بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

به همین جهت طبق اصل پنجم جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و باتقوا و آگاه به زمان،‌ شجاع و مدیر و مدبر قرار گرفته است تا مطابق قانون اساسی از جمله اصول ۵۷ و ۱۱۰ قوای سه‌گانه را زیرنظر داشته و به تنظیم روابط آنها بپردازد تا اهداف والای انقلاب اسلامی محقق گردد و این امر مهم میسر نمی‌شود الا به عمل همگان به قانون.

جنابعالی نیک می‌دانید چارچوب روش حکومتی بر نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متبلور است، عینیت‌بخشی زمینه‌های اعتقادی نهضت خونبار اسلامی، مردم به پا خواسته است که همه مسئولین به ویژه رؤسای قوای سه‌گانه مسئولیت بسیار والایی در این زمینه دارند و مستحضرید که طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی در برابر رهبری مسئول هستید و طبق سوگندی که طبق اصل ۱۲۱ یاد کرده‌اید باید پاسدار مذهب، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشید و با علم کامل به این امور منصب ریاست جمهوری را پذیرفته‌اید که البته به تأیید و تنفیذ رهبری رسیده است.

لذا از آنجا که ملاحظه می‌شود از چندی پیش به کرات و به عناوین مختلف و به صراحت تمام در مجامع عمومی به تقابل لفظی و عملی با تدابیر و سیاست‌ها و دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبری پرداخته‌اید که نمونه‌ای از عناوین آنها به شرح پیوست به اطلاع می‌رسد و سپس با استعانت از اصول هشتم و هشتاد و چهارم قانون اساسی در اجرای وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر و تکلیف قانونی خود و با در نظر گرفتن مسئولیت شما در برابر مجلس شورای اسلامی و تأکید بر ضرورت عمل به سوگند و یادآوری قسمت اخیر بند ۱۰ اصل ۱۱۰، بر تکلیف شرعی و قانونی جنابعالی و ضرورت پایبندی به رکن ولایت و نگرش به فرمایش بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد و تمکین و همراهی با مردم انقلابی و ولایی تحت رهبری ولی امر و اطاعت از تدابیر و رهنمودها و سیاست‌های معظم‌له تأکید و توصیه می‌نماییم.