خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس، صدرنشین لیگ برتر در قطر به مصاف تیم رده سوم جدول لیگ قطر، الریان می‌رود. این دیدار ساعت ۱۸:۵۵ دقیقه امروز سه شنبه در ورزشگاه «احمد بن علی» دوحه انجام می‌شود. دو تیم در حالی به مصاف هم می‌روند که در پایان هفته دوم سرخ پوشان تهرانی با ۴ امتیاز در صدر جدول گروه D رقابت‌ها قرار دارند و نماینده قطر با ۳ امتیاز در رده سوم قرار گرفته است.

الریان از جمله تیم‌های با سابقه کشور قطر است. این تیم با هدایت «خورخه فوساتی» که در حال حاضر سرمربی تیم ملی قطر است، در فصل گذشته لیگ ستارگان قطر به مقام قهرمانی رسیده و در این فصل هم با هدایت «مایکل لادروپ» بعد از «لخویا» و «السد» با ۴۷ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفته است. الریان سابقه‌ای حدود ۵۰ سال فعالیت در عرصه فوتبال دارد و ورزشگاه اختصاصی این تیم سرخ پوش گنجایشی بالغ بر ۲۷ هزار نفر دارد. قطری‌ها به این تیم لقب «شیرها» را داده‌اند.

شاگردان «لادروپ» در لیگ ستارگان ۲۳ بار به میدان رفته‌اند. در این ۲۳ بازی ۱۴ بار به پیروزی رسیده‌اند. ۵ بار بازی های خود را با مساوی به اتمام رسانده اند و ۴ بار هم با شکست میدان را ترک کرده‌اند. این تیم در ۲۳ بازی خود ۴۷ بار گل زنی کرده و ۲۱ بار هم گل خورده است. این تیم بعد از لخویا و السد در رده سوم قرار دارد و نزدیک ترین تعقیب کننده به این تیم، الجیش است که تنها با دو اختلاف امتیاز نزدیک ترین تعقیب کننده آنها در جدول است.

الریان در آخرین بازی اش در لیگ ستارگان موفق شد در خانه خود تیم انتهای جدولی الوکره را با حساب ۴ بر صفر مغلوب نماید. این بازی در ۱۴ اسفند ماه برگزار شده بود. آخرین شکست این تیم در لیگ ستارگان مقابل الغرافه و با نتیجه ۲ بر یک بوده است. این بازی برای السد یک شکست خانگی بود. دیداری که در هفته بیست و یکم لیگ ستارگان برگزار شد.

بهترین نتیجه این تیم در لیگ ستارگان پیروزی ۵ بر صفر مقابل تیم «معیذر» به دست آمد و جالب اینجاست که بدترین شکست این تیم هم با همین نتیجه ۵ بر صفر رقم خورده است. الریان با این نتیجه مغلوب تیم السد شده بود.

گرانترین بازیکن این تیم قطری، یک بازیکن چینی ۲۸ ساله به نام «کو میونگ جین» است. این بازیکن با قراردادی معادل ۱۶ میلیون یورو از تیم «اف.سی.سئول» کره جنوبی به تیم الریان پیوسته است. البته این بازیکن چینی تنها بازیکن خارجی و گران قیمت تیم قطری نیست. سرجیو گارسیا مهاجم ۳۳ ساله و اسپانیایی این تیم که حتی سابقه حضور در بارسلونا را هم دارد با قراردادی معادل ۵ میلیون یورو در این تیم بازی می کند.

همچنین ویکتور کاسرس بازیکن پاراگوئه‌ای و ۳۱ ساله الریان هم با قراردادی به ارزش دو میلیون یورو از تیم فلامینگو برزیل به این تیم پیوسته است. «گونزالو ویرا» بازیکن پاراگوئه‌ای این تیم هم با قراردادی یک میلیون و سیصد هزار یورویی در استخدام این تیم است. ناتان هافبک ۲۶ ساله و برزیلی تیم الریان هم قراردادی معادل ۶۰۰ هزار یورو دارد. ارزان قیمت ترین بازیکن خارجی این تیم هم یک هافبک ۲۷ ساله و آرژانتینی است که با قراردادی ۵۰ هزار یورویی و به صورت قرضی از تیم الشحانیه به این تیم پیوسته است.