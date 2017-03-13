نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه ناشنوایان شهر ری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه ناشنوایان عصر دیروز یکشنبه ۲۲ اسفند با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محمد هادی ناصری طاهری مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل، علی نیکنام مدیرکل اداره کتابخانه های عمومی استان تهران ، علی اکبر قربانی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ری، محمد جمالی رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران و جمعی از دانش آموزان و خانواده های ناشنوا در هنرستان دخترانه آرمینه مصلی نژاد شهر ری برگزار شد.

این نشست به معرفی ۸ کتاب توسط دانش آموزان ناشنوا، مربیان و یکی از اساتید دانشگاه اختصاص داشت.

نخستین معرفی کتاب در این نشست، توسط زهرا دانش پور به معرفی کتاب «چهل پنجره» نوشته طاهره ایپد تعلق داشت که این دانش آموز ناشنوا به کمک محبوبه طاهری مربی خود به شرح داستان های این کتاب که مربوط به داستان های کوتاه در خصوص امام رضا (ع) بود، پرداخت.

معرفی کتاب «مرد ناشنوا» توسط مرجان شاهی، دیگر دانش آموز ناشنوا انجام گرفت که این کتاب نوشته پرویز امینی بود و موضوع اصلی کتاب نیز به داستان های مولوی اختصاص داشت.

مهدیه شیرمحمدی در این برنامه به معرفی کتاب«طوطی و بقال» نوشته پرویز امینی پرداخت که این کتاب نیز برگرفته از داستان های کوتاه مولوی بود. چهارمین معرفی به کتاب «ماجرای سپاه فیل» نوشته محمدرضا سرشار اختصاص داشت که توسط فائزه حسینی انجام شد و او به همراه دوست دیگرش که همزمان با بیان قصه سپاه فیل، تصاویری از کتاب را به حاضرین نشان می داد به نقل این داستان دینی و تاریخی پرداختند.

معرفی کتاب« داستان های بهشتی» نوشته اعظم فعال توسط آمنه فیروزی صورت گرفت که موضوع اصلی این کتاب نیز به داستان های کوتاه مذهبی اختصاص داشت.

ششمین معرفی کتاب به «قصه هایی که پیامبر گفت» اثر نقی سلیمانی تعلق داشت که توسط زینب مرتضایی انجام گرفت و او نیز به بیان قصه ای از این کتاب که برگرفته از داستان های کوتاه مذهبی بود بسنده کرد.

محبوبه طاهری مربی پرورشی آموزشگاه ناشنوایان الهام هم به معرفی کتاب «روانشناسی و ارتباط در کودکان ناشنوا» نوشته آردی ساویچ با ترجمه شرمین خزائلی پرداخت. این کتاب شیوه های ارتباط با کودکان ناشنوا را کانون توجه خود قرار داده است.

به گفته طاهری، تمرکز این کتاب بیشتر برای استفاده از اشاره انگشتی و اشاره دستی است که در ۵ بخش به شرح مشکلات ناشنوایان می پردازد که شامل مجموعه هایی از تحقیق در این زمینه محسوب می شود. وی سپس به معرفی کتاب «چکیده مقالات اولین همایش منطقه ای پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری و زیربنایی اقتصاد مقاومتی» که حاصل ۱۴۰ مقاله از اساتید دانشگاه، معلمان، پزشکان و مربیان آموزشگاه ناشنوایان است، پرداخت.

آخرین معرفی، به کتاب «کودک من کم شنوا است» نوشته گیتا موللی دکترای روانشناس و استاد دانشگاه اختصاص داشت که توسط خودش به حاضرین معرفی شد. این کتاب به روانشناسی کودکان کم شنوا می پردازد و به مادرانی که فرزندان ناشنوا دارند راهنمایی هایی را ارائه می دهد تا نوع برخورد با فرزندان خودشان را علمی تر بیاموزند.

در بخش دیگری از این برنامه محمد جمالی رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران طی سخنانی گفت: باید در زمینه ناشنوا و ناشنوایان و مفهومی که از کتاب داریم، تعریف دوباره ای داشته باشیم. این درحالی است که همه بچه های استثنایی این قابلیت را دارند که از کتاب لذت ببرند و از کتاب بیاموزند و ما به عنوان مسئولین موظف هستیم شرایطی را فراهم کنیم تا بچه های ناشنوا بهترین بهره گیری را از کتاب داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما کتاب های مناسبی برای ناشنوایان تهیه نکردیم و متاسفانه روش های مطالعه افراد ناشنوا، قدیمی و ساده انگارانه است، ادامه داد: باید در کتاب های ناشنوایان از نظر موضوع، تصاویر و ساختارهای زبانی، شاهد تغیرات اساسی باشیم تا خروجی آنها کاربردی تر شود.

به گفته رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران ، موضوع کتاب و کتاب خوانی ارزش هرگونه ایثار و تلاش را دارد.

بخش پایانی این مراسم نیز به تقدیر و اهدای جوایز به معرفی کنندگان کتاب با حضور علیرضا مختارپور، علی نیکنام ، محمد هادی ناصری طاهری و علی اکبر قربانی و محمد جمالی اختصاص داشت.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشورنیز بعد از پایان این مراسم، به بازدید از کارهای دستی و خلاقانه دانش آموزان دوره پیش دبستانی و ابتدایی «آموزشگاه ناشنوایان الهام» شهر ری؛ و در مورد مصور کردن کتاب و همچنین دانش آموزان دوره راهنمایی در زمینه نمد دوزی ، خیاطی و قالیبافی به مدیریت زهره عدالت دوست مدیر این آموزشگاه به بیان سخنانی پرداخت.