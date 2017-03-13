به گزارش خبرنگار مهر، در متن نامه نعمت‌زاده آمده است:

«احتراماً پیرو نامه شماره ۶۰.۲۴۸۸۰ مورخ ۱۳۹۴.۰۱.۱۹ در خصوص افزایش حقوق ورودی کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه، بدین وسیله موارد ذیل را به استحضار می‌رساند.

براساس مصوبه شماره ۳۰۹.۷۰۲۴۰ مورخ ۱۳۸۵.۰۴.۲۸ شورای اقتصاد مقرر گردیده حمایت منطقی از تولید داخلی کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه توسط کمیسیون ماده یک صورت گیرد، علی رغم تصویب کمیسیون ماده یک در چند سال متوالی، هیئت محترم دولت به علت مخالفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزایش حقوق ورودی این کاغذها را تصویب ننموده است، شایان ذکر است طبق مصوبه مذکور، مقرر شده که در مقابل افزایش حقوق ورودی کاغذ یارانه به وزارت مذکور پرداخت گردد که این یارانه ازسال ۱۳۸۶ به آن وزارتخانه پرداخت گردیده ولی حقوق ورودی کاغذهای مزبور افزایش نیافته است.

کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند، لذا ورادات آن نیز از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف است، درحالی که تولیدکنندگان این نوع کاغذها، برای خرید مواد اولیه شامل خمیر، کاغذ، چوب، باگاس، مواد شیمیایی و انرژی می‌بایست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمایند و به دلیل معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌توانند آنان را از خریداران کاغذ دریافت کنند، بنابراین تولیدکنندگان داخلی در مقابل کاغذ وارداتی، رقابت نابرابری را دارند.

میزان سرمایه گذاری به عمل آمده در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بالغ بر ۴۳۰ میلیون دلار با پیشرفته ترین ماشین آلات اروپایی بوده که عملا این کارخانه به دلیل عدم حمایت تعرفه‌ای لازم با زیان مواجه شده است.

هر ساله مقادیر زیادی باگاس با صرف هزینه‌های هنگفت در جنوب کشور سوزانده می‌شود و به آلودگی هوای استان خوزستان می‌افزاید، در صورتی که این مواد به ۲۰۰ هزار تن کاغذ تبدیل شود، ارزش تولیدات آن سالانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار خواهد بود.

به دلیل حاشیه سود ناچیز و در مواردی زیانده بودن تولید کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه، تمایلی به سرمایه گذاری در این صنعت نمی‌باشد، افزایش تعرفه این کاغذها، تولیدات داخلی را در مقابل وارداتی قابل رقابت نموده و سرمایه گذاران را علاقه مند به فعالیت در این حوزه می‌نماید.

با توجه به موارد یادشده حمایت تعرفه‌ای از کاغذهای روزنامه، چاپ و تحریر ضرورت داشته و لازم است حقوق ورودی کاغذهای مذکور با شماره تعرفه گمرکی ۴۸۰۱۰۰۰ و ۴۸۰۲۵۵۰۰ و ۴۸۰۲۵۷۰۰ حداقل با یک پله افزایش از ۵ درصد فعلی به ۱۰ درصد تغییر یابد.»