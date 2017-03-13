گردشگری مسئولانه با طرح «مسیر سبز ساحل پاک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی محیط زیست، پروین فرشچی مهمترین اهدف اجرای این طرح را حفظ محیط زیست استانهای محدوده اجرای طرح، پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست با تأکید بر استراتژی توسعه پایدار، حفظ سیمای محیط طبیعی و شرایط بوم شناختی رودخانهها و همچنین حفظ و پاکسازی سواحل دریای خزر دانست.
وی گفت: انتظار میرود با مشارکت و عزم همگانی برای حفاظت و استفاده صحیح از مواهب الهی شاهد محیط زیستی سالم و دریایی پاک برای حیات بشر و سایر زیستمندان باشیم.
معاون دریایی سازمان محیط زیست، از دیگر اهداف مهم اجرای این طرح حفظ طبیعت و مظاهر طبیعی با رعایت اخلاق طبیعتگردی و با بهرهمندی از آموزههای دینی و اخلاق زیستمحیطی، صیانت از جلوههای الهی، ارایه الگوی موفق همکاریهای منطقهای فرا بخشی در حفاظت از محیط زیست، احیای فرهنگ امر به حفظ و نهی از تخریب محیط زیست برشمرد.
وی تصریح کرد: ایجاد فضای تعاملی بین طبقات مختلف اجتماعی در قالب برنامههای پاکسازی طبیعت، افزایش حضور تأثیرگذار و هدایت کننده افراد آگاه در اجتماعات و مناطق گردشگری، آموزشهای نامحسوس و غیر مستقیم با استفاده از ظرفیتهای برون سازمانی وتشکلهای مردم نهاد به عموم مردم و بهره برداران از طبیعت زیبای کشور، آشنایی مردم با تعادل حاکم بر اکوسیستمها و ظرافتهای رفتار با طبیعت در مناطق طبیعت گردی، آشنایی مردم با تأثیرات منفی رهاسازی پلاستیکها و کالاهای مصرفی در طبیعت، ایجاد زیر ساختهای لازم برای افزایش مشارکت عموم مردم در حفظ محیط زیست، آشنایی عموم مردم با نقش سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از مناطق طبیعی، زیستگاههای گیاهی و جانوری و نحوه ارتباط با مردم از دیگر اهداف این طرح است.
فرشچی خاطر نشان کرد: برنامه عملیاتی تهیه شده به ۶ ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای مشمول طرح جهت هماهنگی و اجرا با سایر نهادها و دستگاههای مسئول و همکار استانی ارسال شده است.
وی در خصوص برنامههای طرح مسیر سبز- ساحل پاک گفت: اطلاعرسانی مناسب در خصوص جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست در مکانهای پرتردد از طریق تبلیغات محیطی و اطلاعرسانی از طریق صدا و سیمای استانی و رسانههای محلی، پاکسازی ورودی و خروجی شهرها وجمع آوری پسماندها و نخالههای ساختمانی از حاشیه جادها ومناطق گردشگری با مشارکت شهرداریها، بخشداریها، راهداریها و سایر بخشها، همکاری با ستاد تسهیلات نوروزی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر جهت اجرای بهینه طرح وآموزش چهره به چهره موضوعات محیط زیستی به شهروندان، مسافرین و گردشگران به ویژه در اماکن پرتردد است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاطت محیط زیست، اذعان داشت: پس از اتمام اجرای این طرح در مدت زمان تعیین شده نسبت به ارزیابی نتایج آن از سوی سازمان اقدام خواهد شد و اظهار امیدواری کرد این طرح در سالهای آتی گسترش یافته و به عنوان مسیر سبز – ایران پاک اجرایی خواهد شد.
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