امکان تأمین مالی برخی قراردادهای ایرباس فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مدیر فروش شرکت ایرباس گفت که در سال ۲۰۱۷ امکان تأمین مالی برخی قراردادهای ایرباس از سوی برخی موسسات اعتباری اروپایی فراهم شده است.

در سال ۲۰۱۶ موسسات تأمین مالی صادرات اروپایی به دلیل برخی مسائل، تأمین اعتبار صادراتی برای ایرباس را تعلیق کردند.

جان لیهی گفت این شرکت باید تا سال ۲۰۱۸ حداقل شرایط خط تولید هواپیمای ایرباس ۳۲۰ نئو را به میزان طبیعی بازگرداند چرا که به دلیل بروز مشکل در تولید موتورهای این هواپیما از سوی شرکت پرت اند ویتنی، خط تولید ایرباس ۳۲۰ نئو با کمبود تأمین موتور روبرو شده بود.

ایرباس در سال ۲۰۱۶ تنها ۶۸ فروند هواپیمای ۳۲۰ نئو تولید کرد که بسیار کمتر از میزان مورد انتظار بود.

این شرکت فرانسوی اعلام کرده با توجه به برطرف شدن مشکل تأمین موتور، تولید این نوع هواپیما در سال ۲۰۱۷ به سه برابر سال گذشته افزایش خواهد یافت.

با وجود اعلام ایرباس، ‌این شرکت احتمالا همچنان مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد تحویل به برخی ایرلاین ها خواهد بود.

لیهی در سخنان خود تأکید کرد تأخیر ایجاد شده در تحویل برخی هواپیماهای ایرباس به مشتریان تا سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت.