برخورد رسانه ها با نمایندگان سخت کوش من چقدر بی ادبانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری بار دیگر به رسانه های منتقد خود حمله ور شد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این باره نوشت: نحوه برخورد بسیاری از رسانه ها با نمایندگان سخت کوش من چقدر بی ادبانه است.

وی در ادامه این توئیت اعلام کرد: مهربان باشید. می توانید بسیار بهتر از این نیز عمل کنید.

حملات ترامپ علیه رسانه های مذکور تازگی ندارد؛ در هفته های پیش نیز رئیس جمهور آمریکا در پیامی خطاب به شبکه تلویزیونی «سی اِن اِن» گفته بود: «سی اِن اِن» زمانی که «برنی سندرز» از واژه خبرهای جعلی در توصیف این شبکه استفاده کرد، سخنان وی را قطع کردند. «سی اِن اِن» سپس اعلام کرد که این رویداد به دلیل مشکلات فنی به وقوع پیوسته است!

لازم به ذکر است، ترامپ چه در جریان انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر سال ۲۰۱۶ این کشور و چه پس از پیروزی خود به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود که با رسانه هایی که به ادعای وی اخبار جعلی را علیه او منتشر کردند، به مقابله خواهد پرداخت.

گفتنی است، «دونالد ترامپ» پس از مراسم تحلیف خود در اظهاراتی، رسانه های این کشور را به عدم صداقت در بازتاب حضور جمعیتی که برای مراسم تحلیف وی به واشنگتن دی سی آمده بودند، متهم کرد.

به گفته ترامپ، طول جمعیتی که برای شنیدن سخنرانی وی آمده بودند از جایگاه تعیین شده در مقابل کنگره آمریکا تا بنای یاد بود «جرج واشنگتن» می رسیده حال آنکه دوربین و قلم رسانه ها سعی به کوچک نمایی این مسئله داشته اند.