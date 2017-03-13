محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز دوشنبه ۹۵/۱۲/۲۳ در بین دونیمه بازی به علت هجوم هواداران تعدادی از آنها وارد زمین و برخی هم دچار آسیبدیدگی شدند.
وی ادامه داد: پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز فرماندهی اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۴ دستگاه آمبولانس و ۳۳ تکنسین را به محل حادثه اعزام کرد.
سخنگوی علوم پزشکی بابل یادآور شد: همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با پنج تکنسین در میدان دانشگاه بهصورت آمادهباش درآمد.
روشن ادامه داد: این حادثه متأسفانه ۵۷ مصدوم داشت که ۱۰ مصدوم را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند و ۴۷ مصدوم هم بهصورت سرپایی درمان شدند.
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