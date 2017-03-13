درخواست دو میلیارد تومان نکردم/ پیروزی حق ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن پس از پیروزی دو بر صفر تیمش برابر لوکوموتیو ازبکستان گفت: بازی خوبی را انجام دادیم، اگرچه بارندگی تا حدودی شرایط را برای هر دو تیم سخت کرد، اما کاملاً بر بازی مسلط بودیم و به یک برد شیرین دست پیدا کردیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: لوکوموتیو حرفی برای گفتن نداشت و حق ما بود که به سه امتیاز دست پیدا کنیم و به آن هم رسیدیم.
هافبک تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سؤال که گفته میشود شما برای تمدید قرارداد مبلغ دو میلیارد تومان از باشگاه استقلال طلب کردهاید؟ گفت: نمیدانم این صحبتها از کجا نشأت گرفته است؛ به جرأت قسم میخورم که چنین حرفی نزدهام و این شایعاتی است که برخیها برای نابودی من در رسانهها به وجود آوردند، من تنها گفتم که باید با مسئولان بنشینم و صحبت کنم تا در خصوص مسائل مالی به یک توافق نهایی برسیم.
نورافکن در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی هواداران ممنونم که امروز در این هوای بد ما را تنها نگذاشتند و ما پیروزی خود را مدیون آنها هستیم.
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