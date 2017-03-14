برگزاری دومین دوره جشنواره «حلوای ضیابری» در صومعه سرا

علیرضا مهرگان درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانند سال گذشته امسال نیز با نزدیک شدن به ایام نوروز دومین جشنواره «حلوای ضیابری» در شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

وی با اشاره به قدمت ۵۰۰ ساله تهیه این حلوا در منطقه ضیابر شهرستان صومعه سرا، افزود: این جشنواره در قالب برنامه نوروزگاه و به همت مسئولان محلی و میراث فرهنگی برگزار می شود.

رئیس میراث فرهنگی صومعه سرا خاطرنشان کرد: زمان برگزاری جشنواره پنج شنبه ۲۶ اسفند ساعت ۱۵ عصر با حضور مسئولان شهرستان در سالن شهدای ضیابر است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مراحل ثبت ملی این سوغات محلی انجام شده است، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره احیای سنت تهیه این حلوا در روزهای قبل از فرارسیدن سال نو است.

مهرگان در ادامه به برخی از برنامه های ایام نوروز این اداره نیز اشاره کرد و یادآورشد: با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مراسم آیینی و اجرای موسیقی سنتی برای همشهریان و مسافران نوروزی برگزار می شود.

وی با اشاره به راه اندازی غرفه های صنایع دستی و اطلاع رسانی در چهار منطقه صومعه سرا، تولم شهر، ضیابر و گوراب زرمیخ برای راهنمایی بیشتر و عرضه سوغات به مسافران و گردشگران، افزود: پیرو دستور فرماندار شهرستان، ۱۰ کمیته برای هماهنگی بیشتر ادارات برای ایام نوروز و ارائه خدمات بهتر تشکیل شده است.

رئیس میراث فرهنگی صومعه سرا ادامه داد: در زمینه اسکان مسافران نوروزی نیز اقدامات لازم انجام شده است.

به گفته این مسئول در شهرستان صومعه سرا دو هتل، یک هتل آپارتمان، یک مجتمع اقامتی و یک مهمانسرا و چندین خانه مسافر آماده پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی هستند.

وی همچنین اظهار کرد: امسال در راستای حفظ محیط زیست در غرفه ها صنایع دستی و اطلاع رسانی کیسه های زباله به مسافران داده خواهد شد تا از ریختن زباله در طبیعت جلوگیری شود.