حمید ابراهیمی مدیر گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژه برنامه تحویل سال این شبکه گفت: ما ویژه برنامه ای را برای تحویل سال در نظر گرفته ایم که از ۱۱ صبح روز سال تحویل شروع می شود و تا یک ساعت بعد از تحویل سال ادامه دارد.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه با محمد صالح علا است و احتمالا پلاتوهای وی به صورت زنده است و در کنار آن آیتم هایی هم داریم که به صورت تولیدی روی آنتن می رود. در این ویژه برنامه قرار است موسیقی های نواحی را پخش کنیم و درباره آداب و مراسم نوروزی صحبت می کنیم، همچنین شعر خوانی طنزی توسط اکبر اکسیر و زرویی نصرآباد اجرا خواهد شد.

مدیرگروه ادب و هنر شبکه چهار با اشاره به برنامه های نوروزی این گروه تصریح کرد: در حال حاضر «چشم شب روشن» در روزهای پنجشنبه و جمعه برنامه ندارد اما در ایام نوروز، هر شب از ساعت ۱۲ تا یک بامداد روی آنتن می رود، این برنامه با توجه به ایام نوروز درباره فرهنگ عامه و رسوم مردم و مناطق مختلف ایران در نوروز صحبت می کند.

وی با اشاره به برنامه های سال جدید این گروه یادآور شد: اگر بودجه ای فراهم شود چند تله‌تئاتر تولید می کنیم که چند سال است بنای آن را داریم. ما یک نمایشنامه چند قسمتی طنز داریم با عنوان «دندان مبارک» که قصه آن به زمان قاجار و ناصرالدین شاه برمی گردد و امیدواریم بتوانیم این نمایشنامه را که فضای شیرینی دارد به تولید برسانیم.

ابراهیمی با اشاره به برنامه «هنرنامه» و پخش نوروزی آن گفت: این برنامه نیز به تهیه کنندگی محمد علیبازی در ایام نوروز روی آنتن می رود و همانطور که می دانید در هفته ۶ گالری را معرفی می کنیم و نقدهای تحلیلی ارایه می کنیم که از طرف هنرمندان هم مورد استقبال گرفته است.

مدیر گروه ادب و هنر شبکه چهار درباره برنامه دیگری که قرار است در این شبکه به تولید برسد، گفت: ما برنامه ای در نظر داریم که امیدواریم بودجه آن فراهم شود. ما رمان های حدود ۶۰ تن از بزرگان حوزه ادب را به صورت خلاصه توسط بازیگران روایت کنیم. چند نمونه هم در دست تولید داریم که یک رمان بزرگ در سه قسمت ۲۰ دقیقه ای خوانده می شود.