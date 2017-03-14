آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف تیرماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدی میانجی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملی صبر در پاسخ به سوالی در رابطه با آمار صلح و سازش در محاکم شورای حل اختلاف در سال٩٥ گفت: تا ابتدای اسفندماه بیش از ٣ میلیون پرونده وارد شورای حل اختلاف شد، آنها را بررسی کردیم و نزدیک به این مقدار مختومه شد. حدود ۳۳ درصد از این پرونده ها با صلح و سازش بین طرفین مختومه شد، البته این صلح و سازش شامل قتل های عمدی، غیر عمدی و نزاع های دست جمعی است. ایجاد صلح و سازش نسبت به صدور رای بسیار سخت است، خوشبختانه این آمار قابل توجه است ولی آمار ما بیش از این است و توقع داریم این آمار به ٥٠ درصد و بیش از آن نیز برسد.

وی افزود: این آمار در استان ها مختلف است، در بعضی استان ها میزان صلح و سازش کمتر از این آمار و در برخی دیگر بیشتر از این آمار است، مثلا در استان بوشهر، سیستان و پلوچستان و کردستان آمار صلح و سازش خوب است ولی در برخی استان ها آمار صلح و سازش کم است و این آمار در تهران متوسط است.

رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه با توجه به اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف صلاحیت این مرجع افزایش پیدا کرده، آیا حجم پرونده ها نیز دچار تراکم شده است؟ توضیح داد: طبق قانون جدید یکسری از صلاحیت ها را از ما گرفتند و یکسری صلاحیت جدید را به ما تفویض کردند، در مجموع در کل کشور چندان تفاوتی نکرده است، پرونده های مختلفی داریم که بیشتر آنها حقوقی هستند و بیشتر مربوط به مسائل مالی است.

وی با اشاره به مشکلات شورای حل اختلاف در مورد بودجه تخصیص یافته به این شورا گفت: بودجه ای که به ما تعلق می گیرد بسیار ناچیز است، کسانی که در شورای حل اختلاف فعالیت می کنند یکسری از بازنشسته ها هستند که توقع مالی آنچنانی ندارند. خیلی اوقات خودشان هم از لحاظ مالی به ما کمک می کنند. در همین همایش یکی از این افرادی که مورد تقدیر قرار گرفت در طول این سال ها ٦ میلیارد تومان از جیب خود کمک کرده است که بتواند صلح و سازش ایجاد کند. برخی از افراد برای ما ساختمان هایی ساخته اند که در عوض آن مبلغی دریافت نکرده اند ولی بیش از ١٤ هزار نفر نیروی جوان داریم که مدت ۱۰ سال است برای ما خدمت کرده اند و مبلغی که ما به آن ها می پردازیم بسیار ناچیز است.

میانجی افزود : این افراد با همین میزان دریافتی برای ما کار کرده اند. ما در خواست داریم که برای این مشکل فکری بشود که هم آینده این عزیزان مشخص شود و هم دریافت ها سر و سامان پیدا کند. در سال ٩٥ حدود ١٥٩ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده بود که به خزانه واریز کنیم که در قانون باید ١٠٠ درصد این مبلغ را به خود ما بدهند. ما به جای ١٥٠ میلیارد تومان، ٢٥٠ میلیارد تومان به خزانه واریز کردیم آن ١٥٠ میلیارد تومان را هم به ما نمی دهند و از این جهت ما شدیدا در مضیقه هستیم.

رئیس شورای حل اختلاف در پاسخ به سوالی در مورد اینکه شورای حل اختلاف قاضی جدید استخدام می کند یا خیر گفت: در همین چند روزه از طریق منابع انسانی قوه قضاییه با یک آگهی اعلام می شود که علاقه مندان در اردیبهشت ماه در آزمون مربوطه ثبت نام کنند و در تیر ماه آزمون برگزار می شود. این آزمون دو مرحله ای است و تا آن میزان که قبول شوند استخدام می کنیم. پیش بینی می کنیم که بین ٣٠٠ تا ٤٠٠ نفر در این آزمون قبول شوند که بتوانیم آنها را استخدام کنیم.