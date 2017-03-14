«ناکوک» فرم جشنواره جهانی فیلم فجر را پر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عابدی تهیهکننده فیلم سینمایی «ناکوک» اظهار کرد: فرم حضور در سیوپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر را پر کردهایم و امیدواریم «ناکوک» در این جشنواره مورد توجه هیات انتخاب قرار گیرد و به نمایش در آید زیرا این آخرین فرصت «ناکوک» برای حضور در جشنوارهای داخلی است.
«ناکوک» یک درام اجتماعی و نخستین اثر امیر پورکیان در مقام کارگردان است که با قصهای متفاوت نوع خاصی از مشکلات خانوادگی را مد نظر قرار داده است.
در خلاصه داستان «ناکوک» آمده است: آرش نوجوانی که به تازگی از مخدر رها شده و با مادرش زندگی میکند، در کافهای با دوستش که از برادر به او نزدیکتر است، مشغول کار است. پدر آرش که مدتها قبل از ایران متواری شده و در فضای مجازی با فرزندش ارتباط گرفته، قرار است به ایران بازگردد، اما مسالهای جدید و فضای ملتهبی در راه است.
شقایق فراهانی، سعید شریف، سام حسامی و مهسا علافر بازیگران «ناکوک» هستند.
عوامل «ناکوک» عبارتند از کارگردان: امیر پورکیان، نویسنده: علی اصغری، تهیهکننده: خانه فیلم پروان و امیر عابدی، فیلمبردار: مرتضی قیدی، طراح صحنه: آبتین برقی، صدابردار: محمد شاهوردی، صداگذار: حسن ابوالصدق، طراح چهرهپردازی: الهام اطیابی، تدوین: حامد حسینی، مدیر تولید: ایرج رحمانی، موسیقی: شهریار حدادی، مشاور رسانهای: مریم قربانینیا و مشاور تبلیغات: سپیده هاشمی.
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