توسعه قدرت دفاعی کشور دستور کار اصلی سپاه است و قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل به تشریح مهمترین کارکرد ها و دستاوردهای مهم سپاه در سال ۱۳۹۵ پرداخت.

سردار شریف با بیان اینکه سپاه افتخار دارد همه ساله در آغاز سال جدید در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) که مسئولیت تربیت و آموزش سپاه آینده را بر عهده دارد میزبان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) باشد، گفت: در سال ۹۵ هم توفیق داشتیم در محضر معظم له در این دانشگاه بوده و از رهنمودهای ایشان توشه ای برای یک سال فعالیتهای سپاه برداریم.

وی افزود: از ابتدای دوره زعامت مقام عظمای ولایت، سپاه همواره تلاش کرده که تدابیر، فرامین و حتی اشارات معظم له را بصورت جدی تبدیل به دستورالعمل، آیین نامه و تدابیر اجرایی کرده و تلاش کند تا آنها را به ثمر برساند.

مسئول روابط عمومی کل سپاه توسعه قدرت بازدارندگی و دفاعی کشور را دستور کار اصلی سپاه عنوان و تصریح کرد: از آنجا که انقلاب اسلامی و ملت ایران دارای دشمنان جدی و قسم خورده ای هستند که لحظه ای دست از خباثت و دشمنی با ما برنمی‌دارند، مهمترین همت سپاه این بوده که با تقویت و توسعه توانمندی دفاعی و نظامی بتواند هم برای دشمن بازدارنده باشد و اگر دشمن مرتکب اشتباه و غفلتی شد بتواند اقدامات آنان را در اولین فرصت زمانی به شکست کشانده و غافلگیر نشود.

وی افزود: توسعه و تقویت توانمندی‌های دفاعی در سایه تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، با همت و جدیت پاسداران با بهره‌گیری از تجارب دوران دفاع مقدس و علوم جدیدی که همواره درصدد کسب آن بوده‌ایم بحمدالله در صحنه های مختلف توانسته خود را به خوبی نشان دهد که ملت بزرگوار ایران بخشی از آن را در رزمایشهای مختلفی که نیروهای سپاه در طول سال داشته اند مشاهده کرده اند.

شریف در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایشها و تمرینات آمادگی مختلف سپاه در طول سال اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه در سال جاری در پهنه جغرافیایی کشور بویژه در مناطقی مانند جنوب شرق و شمال غرب که از حساسیت بالاتری برخوردارند و نیز مناطقی که نیازمند اشراف اطلاعاتی بیشتری است به انجام رزمایشهای مختلف پرداخت؛ نیروی دریایی سپاه نیز با انجام تمرینها و رزمایشهای تخصصی با بکارگیری تجهیزات و نیروی انسانی کارآمد نشان داد که قادر است با اشراف اطلاعاتی کامل و سیادت دریایی لازم از منافع جمهوری اسلامی در مرزهای آبی کشور بخوبی دفاع کند.

وی با بیان اینکه نیروی هوا فضای سپاه نیز با انجام رزمایشهای پهپادی، موشکی و پدافندی بخشی از دستاوردهای حوزه های مختلف را به نمایش گذاشت، افزود: سازمان بسیج مستضعفین نیز در جذب، آموزش، گزینش و سازماندهی نیروهای بسیجی در جبهه های مورد نیاز انقلاب اسلامی به خوبی عمل کرده است.

شریف در ادامه تصریح کرد: در حوزه تقویت عمق انقلاب اسلامی و ترویج گفتمان انقلاب و کمک به حامیان آن و انجام دقیق عملیات مستشاری در حوزه های مورد نیاز نیروی قدس سپاه هم در عرصه میدانی و هم در عرصه فرهنگی دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته که در این راه خونهای پاک و مطهری از پاسداران به نمایندگی از امت اسلامی و جبهه مقاومت بر زمین ریخته شده و امیدواریم بتوانیم در تداوم راه و آرمان این شهدای والامقام کوشا باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات مستشاری در یاری رساندن به جبهه مقاومت موجب توسعه مرزهای امنیتی ما شده است، اظهار داشت: در شرایط متلاطم منطقه غرب آسیا و ناامنی های گسترده‌ای که پیرامون ما وجود دارد بحمد الله ایران اسلامی بعنوان جزیره ای امن و باثبات بوده و به اذعان دوست و دشمن، از امنیت قابل قبولی برخوردار است که این امنیت در سایه مجاهدت، از خودگذشتگی و جان فشانی رزمندگان در جبهه مقاومت و مدافعین حرم و نیز تلاشهای گسترده ای که در حوزه های امنیتی و اشراف اطلاعاتی توسط پاسداران و سایر سازمانهای امنیتی و نیروهای مسلح صورت گرفته بدست آمده است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با بیان اینکه تقویت و توسعه توان دفاعی و بازدارندگی کشور از پایان دوران دفاع مقدس آغاز شده و کماکان ادامه دارد، گفت: همانطور که بارها همه مسئولان کشور نیز اعلام کرده اند، تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویتهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و هرگز قابل مذاکره نبوده و نیست و با برنامه دقیق، منظم و حساب شده به پیش می رود.

سخنگوی سپاه ایفای نقش موثر و تعیین کننده در عرصه سازندگی را از دیگر ماموریتهای سپاه برشمرد و خاطرنشان کرد: دشمنان ما پس ناکام ماندن از تهاجم نظامی و توطئه های رنگارنگ در حوزه های مختلف امنیتی، موضوع تحریمهای اقتصادی و فشار بر توده ملت از ناحیه مباحث اقتصادی و معیشتی را در دستور کار خود قرار دارند و تلاش کردند تا به کشورمان اجازه ندهند زیرساختهای خود را ترمیم و بازسازی کند.

وی افزود: با تدبیر و مجوز پر خیرو برکت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به دولت سازندگی و تداوم و توسعه آن در دولت‌های بعدی برای ورود سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) سپاه در طول سالهای گذشته بحمد الله در حوزه های مختلف مورد نیاز کشور بصورت جدی در پروژه های مادر و اساسی ورود کرده و توانسته برگ پرافتخار دیگری بر افتخارات این نهاد مردمی بیافزاید.

شریف در ادامه با تاکید بر اینکه به همان میزانی که سپاه در دوران دفاع مقدس به ملت و کشور خدمت کرده در عرصه سازندگی و توسعه زیرساختهای کشور هم موفقیتهای قابل توجهی داشته است، گفت: هر چند دشمن با رفتارهای حساب شده در حوزه عملیات روانی این بخش از اقدامات سپاه را مورد هجمه قرار داده اما بطور مثال قرارگاه سازندگی خاتم در سال گذشته ۵۳ ابرپروژه رابا دستور کار اقتصاد مقاومتی به سرانجام رسانده که یکی از آنها بهره برداری از پروژه بزرگ "پالایشگاه ستاره خلیج فارس" است که با راه اندازی آن نه تنها کشور از واردات بنزین بی نیاز خواهد شد، بلکه این امکان را به ما می دهد که به بازار صادرات بنزین ورود کنیم.

وی با بیان اینکه سپاه همواره توانمندیهای خود را در حوزه سازندگی به دولتها عرضه کرده است، گفت: سپاه توانمندی دولتها و خدمات آنها به مردم را به عنوان دستاوردهای نظام تلقی کرده و صادقانه تلاش می کند تا اقدامات اساسی برای برون رفت کشور از تحریمهای اقتصادی قوت بیشتری بگیرد و تاثیرات قابل ملاحظه ای در رفع بیکاری و رفاه و معیشت مردم عزیزمان داشته باشد.

مسئول روابط عمومی کل سپاه در ادامه تصریح کرد: در عرصه محرومیت زدایی و خدمت به هموطنان بویژه در استانهای محروم، قرارگاه کوثر سپاه که به همین منظور راه اندازی شده است تنها در یکی از استانهای کشور حدود ۸ هزار پروژه را در سال جاری به بهره برداری رساند.

وی افزود: بدلیل الگوی موفق قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و دستاوردهای خوبی که برای کمک به طرح های زود بازده و بازسازی روستاهای کشور به همراه داشت در سال جاری فرمانده کل سپاه راه اندازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی را در کلیه سپاه‌های استانی ابلاغ کردند که ان شاء‌الله در سالهای آتی شاهد پیشرفتهای بیشتری در عرصه خدمت به مردم محروم باشیم.

مسئول روابط عمومی کل سپاه از راه اندازی بیمارستانهای سیار در نقاط محروم کشور بویژه در استانهای کم برخوردار به عنوان یکی از اقدامات بسیار شایسته نیروی زمینی و مجموعه بهداری سپاه یاد کرد و گفت: تمامی اقداماتی که سپاه در حوزه های مختلف ماموریتی خود انجام می دهد براساس مطالعات و پژوهشهای عمیق و بنیادین که در دانشگاهای سپاه بویژه در دانشگاه جامع امام حسین (ع) انجام می شود صورت می‌پذیرد.

شریف با تاکید بر اینکه سپاه هیچ اقدامی را بدون مطالعه و چشم انداز روشن آن تعقیب نمی کند، تصریح کرد: یکی از دلایل موفقیتهای سپاه این است که با برخورداری از نیروهای فکری و دانشمندان در حوزه های مختلف ضمن رصد تهدیدات و احصای فرصتهایی که برای انقلاب اسلامی متصور است با آینده نگری و نگاه واقع بینانه به داشته‌های انقلاب برنامه‌های خود را طراحی کرده و به مرحله اجرا می‌رساند.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای مجموعه حفاظت اطلاعات سپاه اظهار داشت: سپاه یکی از نهادهایی است که به شدت مورد توجه دستگاههای جاسوسی و اطلاعاتی دشمن است و به برکت برخورداری از سازمان حفاظت اطلاعات ورزیده‌ای که کارآزموده است تقریباً تمام برنامه های سرویسهای دشمن را برای آگاهی از برنامه‌ها، اقدامات و طرحهای این نهاد انقلابی ناکام گذاشته است.

سئول روابط عمومی کل سپاه بزرگترین تهدید سپاه را فاصله گرفتن از ماهیت دینی، آرمانی و انگیزه‌های معنوی و انقلابی خواند و اظهار داشت: خدا را شاکریم که به برکت وجود مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه و ساز و کارهایی که در حوزه فرهنگی سپاه تعبیه شده هم به لحاظ آموزش دینی و هم به لحاظ معرفت و بصیرت سیاسی و هم به لحاظ آگاهی از توطئه ها و ترفندهای دشمن، سپاه توانسته هم از خودش حفاظت کند و نیروهای خودش را در حوزه های فکری و نظری ارتقا دهد و هم نقش خوبی در ترویج و گسترش روحیه و تفکر بسیجی و جهادی در کشور داشته است.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی محوری در زمینه انتقال ارزشهای دفاع مقدس در سپاه صورت گرفته است، گفت: بطور مثال کمک به حرکت بزرگ و تاثیرگذار راهیان نور که از این طریق ترویج فرهنگ بسیجی و انتقال فرهنگ دوران دفاع مقدس به میلیونها جوان برومندی که در مناطق دوران دفاع مقدس حضور می‌یابند از مهمترین این اقدامات است؛ همچنین برگزاری یادواره‌ها و کنگره‌های شهدا در مراکز استانها که در کنار آن تولیدات و آثار مکتوب و هنری ارائه می شود نقش مهمی را در انتقال فرهنگ دفاع مقدس داشته است.

شریف خاطرنشان کرد: وقتی موضوع دفاع از حرمین شریفین پیش آمد شاهد استقبال زاید الوصفی از جانب جوانان عزیزی بودیم که هر چند دوران دفاع مقدس را ندیده بودند اما از طریق انتقال فرهنگ دفاع مقدس و الهام بخشی و تفکر بسیجی حضور شاداب و تاثیرگذار را درعرصه و رقم خوردن شکستهای دشمن داشتند.

وی کادرسازی سپاه آینده با بهره گیری از جوانهای با استعداد، شجاع و فهیم کشور را از دستورهای ثابت سالهای گذشته سپاه دانست و افزود: همچنین مقابله با تهدیدات امنیتی و جلوگیری از نفوذ سازمان یافته سرویسهای اطلاعاتی دشمن در بخشهای مختلف و خنثی سازی توطئه هایی که از این طریق بویژه در حوزه مباحث اقتصادی و پولی کشور وجود داشت که این اقدام بزرگ با همکاری و مساعدت جامعه اطلاعاتی کشور صورت گرفت.

مسئول روابط عمومی کل سپاه در پایان با آرزوی توفیق برای ملت ایران در سال پیش رو گفت: امیدواریم در سایه امنیت مثال زدنی و اطاعت از فرامین مقام عظمای ولایت همچنان شاهد توفیقات مضاعف کشور در سال آینده باشیم.