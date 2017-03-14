تعیین مکان دقیق عناصر داعش و جبهه النصره در نشست آستانه مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر لاورنتیوف» رئیس هیأت مذاکره کننده روسیه در شهر آستانه قزاقستان از نقش ایران در مبارزه با تروریسم در سوریه تمجید کرد.

وی در همین راستا تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در این مذاکرات، تعیین مکان‌های دقیق تروریست‌های داعش و جبهه النصره در سوریه است که شرکای ایرانی و اردنی ما در پایتخت قزاقستان این موضع روسیه را تایید می کنند. نسبت به عدم حضور معارضان سوری در این مذاکرات ابراز تاسف می کنیم؛ این کار به نفع معارضان نیست.

رئیس هیأت مذاکره کننده روسیه افزود: هیأت روسیه پیشنهادات خاص خود را در خصوص نگارش قانون اساسی سوریه در حاشیه این دور از مذاکرات ارائه خواهد کرد و کارگروهی ویژه برای قانون اساسی سوریه تشکیل می شود.

پیشتر نیز «لاوروف» وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که معارضان سوریه به صورت ناگهانی با حضور در مذاکرات آستانه مخالفت کردند و دلایل آنها برای این اقدام قانع کننده نبود.

سومین دور از مذاکرات آستانه با هدف کمک به تسریع روند حل و فصل بحران سوریه امروز سه شنبه با دیدار دوجانبه بین هیات های نمایندگی روسیه و سازمان ملل، آغاز شد.

گفتنی است که هیات های سوریه، ایران و ترکیه نیز در حال حاضر در آستانه –پایتخت قزاقستان- حضور دارند.

دور نخست مذاکرات سوریه با هدف حل و فصل درگیری ها در این کشور با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه در ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) سال ۲۰۱۷ و دور دوم آن نیز در ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردید