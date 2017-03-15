بازتاب حضور سرمربی تیم ملی ایران در قطر برای تماشای بازی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی روز سه شنبه در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الریان قطر رفت که این بازی را با نتیجه یک به ۳ واگذار کرد. کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای تماشای این مسابقه به دوحه رفته بود و این موضوع بازتاب زیادی در رسانه های قطری از جمله روزنامه الشرق داشته است.

این روزنامه نوشت: «کارلوس کی روش پرتغالی سرمربی ایران با حضور در ورزشگاه جاسم بن حمد دیدار الریان و پرسپولیس را زیرنظر گرفت. بخصوص اینکه پرسپولیس چند بازیکن ملی پوش از جمله حسین ماهینی، سیدجلال حسینی و چند بازیکن دیگر را دارد. دو تیم ملی فوتبال ایران و قطر روز ۲۳ مارس (سوم فروردین ماه) در دور برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی به مصاف هم می روند. کی روش علاوه بر بازیکنان ملی پوش پرسپولیس، ملی پوشان الریان یعنی سباستین سوریا، تاباتا، احمد علا، عمر باری و مصعب خضر را هم زیرنظر گرفت.»

روزنامه الشرق همچنین به اقدام سرمربی تیم ملی قطر هم اشاره کرد و نوشت: «نه تنها کی روش که خورخه فوساتی سرمربی تیم ملی قطر هم این مسابقه را برای زیرنظر گرفتن ملی پوشان خود و ملی پوشان پرسپولیس تماشا کرد تا تمهیدات لازم را برای بازی ایران و قطر بیاندیشد.»