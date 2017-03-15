حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه ششم یک برنامه مردمی بود و در مسیر عدالت قدم برداشت و شفافیت و نگاه عادلانه به مسائل کشور و کار کارشناسی را مد نظر داشت، بسته هایی که در کمیسیون نوشته شده بود اگر دست نمی خورد در جایگاه خوبی بود.

وی با بیان اینکه به ماده ۳۸ این برنامه کسی ایراد و اشکالی نداشت و در جامعه نیز حساسیتی ایجاد نشد، گفت: بر اساس این ماده سقف حقوق مدیران با تمام دریافتی ها ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد و ۳۰ درصد بالای سقف برای مناطق محروم و مرزی و عملیاتی تعیین شد. بعد از ایرادات دوستان، تغییراتی در این ماده ایجاد شد که هیچ کدام مورد قبول ما نبود و پرنده زیبای برنامه ششم پس از بارها زخمی شدن و با کمال تاسف در مجمع تشخیص بی پر و بال شد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ادامه داد: هنوز هم دلایلی که مجمع برای حذف این ماده مطرح می کند، بنده را توجیه نمی کند؛ برخی اظهارات مبنی بر اینکه این ماده را حذف کردیم تا قانون کامل بیاید یک شعار است، ملت بزرگ ایران منتظر بمانند تا ببینیم مجلس و دولت چه زمانی در مورد حقوق های نجومی تصمیم می گیرند؟ تصمیم کمیسیون برنامه ششم توسعه را حذف کردند و در واقع با این کار گفته شد که حقوق های نجومی فعلا پرداخته شود.

حاجی بابایی تاکید کرد: هر وقت در مجلس و دولت برای مقابله با حقوق های نجومی اراده ای بوجود آمد مردم جشن بگیرند. با حذف این ماده در حق مردم ظلم کردند، در حق فرمایشات و خواسته های مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برخورد با حقوق های نجومی هم ظلم کردند.

وی حذف ماده ۳۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این معنا دانست که فعلا با حقوق های نجومی برخوردی صورت نخواهد گرفت و اظهار داشت: من در مجمع حضور داشتم و دفاع کردم، اما به عنوان یک کارشناس توجیه نشدم که این ماده با کدامیک از بند های سیاست های کلی رهبری مغایرت دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم تصریح کرد: واقعا حس می کنیم که به عید سال ۹۶ غمگین وارد می شویم؛ لغو موضوع تعیین سقف برای حقوق ها خیلی بد بود. از روز اول هم خیلی ها تلاش کردند این ماده به تصویب نرسد و با وجود تلاش های ما بالاخره به مقصودشان رسیدند.