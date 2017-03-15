طرح تشدید نظارت های بهداشتی نوروز 96 دامپزشکی کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نادر پرور امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه پیش رو داشتن ایام تعطیلات نوروز 96 و جهت حفظ سلامت هم استانی ها و مسافران نوروزی، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه طرح تشدید نظارت های بهداشتی ویژه نوروز 96 را از امروز آغاز می کند.

این مقام مسئول تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی و همچنین حفظ سلامت مصرف‌کنندگان را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش مصرف پروتئین در ایام پایانی سال و نیز افزایش فعالیت تولید و توزیع فرآورده های خام دامی فعالیت اکیپ های نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی تشدید می شود.

وی با بیان اینکه این طرح تا 14 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد، افزود: در طرح مذکور 17 اکیپ ویژه در قالب نظارت های فنی _ بهداشتی بر فروشگاه ها و مراکز عرضه و بسته بندی فرآورده های خام دامی، رستوران ها، سردخانه ها و کشتارگاه های دام و طیور به صورت کاملا رایگان، خدمات نظارت بهداشتی را در سطح استان ارائه می دهند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه همچنین از شهروندان خواست که گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی و تخم مرغ مورد نیاز خود را از مراکز عرضه مجاز و معتبر تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و حتما به تاریخ تولید و انقضاء گوشت‌های بسته‌بندی شده توجه و جداً از خرید گوشت های کشتارهای غیرمجاز خودداری کنند.

دکتر پرور با تصریح اینکه اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه تمام تلاش خود را جهت تامین و تضمین سلامت مواد غذایی و عرضه مناسب آن به عموم مردم به کار خواهد گرفت، یادآور شد: سامانه اطلاع رسانی و پاسخگویی 1512 و سامانه پیامکی 100010001512 آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و سوالات هم استانی ها و مسافران است.