قطار بندرعباس- مشهد همه روزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورفخری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از همه روزه شدن قطار بندرعباس- مشهد خبرداد و بیان داشت: با توجه به پیگیریهای مکرر مدیریت این اداره کل در راستای خدمت رسانی و رفاه هر چه بیشتر مردم استان هرمزگان قطار مسافری بندرعباس- مشهد از امروز ۲۵ اسفند ماه ۹۵ همه روزه شد.

مدیر کل راه آهن هرمزگان همچنین از افزایش ۲۱ درصدی سهم جابجایی بار ریلی از بندر شهید رجایی در این اداره کل خبرداد و گفت: سهم راه آهن از جابجایی بار بندر شهید رجایی در ابتدای سال ۹۲ حدود ۵ درصد بوده که این مقدار در سال جاری به بیش از ۲۱ درصد رسیده است.

مدیرکل راه آهن هرمزگان به عملکرد تخلیه و بارگیری این اداره کل طی سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال ۹۳ از نظر وزنی ۱۳ میلیون و ۵۸۴هزار و ۵۴۸ تن تخلیه و بارگیری شده بود که این میزان در سال ۹۴ به ۱۵ میلیون و ۸۲۴هزار و ۴۹۳ تن رسیده است که در پایان سال جاری این میزان به بالغ بر ۱۷ میلیون تن خواهد رسید.

پورفخری اظهار داشت: از نظر تن کیلومتر مرزی در ۱۱ ماهه سال گذشته بالغ بر ۵ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تن کیلومتر مرزی بوده است که این رقم در ۱۱ ماهه سالجاری به ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن کیلومتر مرزی رسیده است.

وی از آمادگی کامل ایستگاههای طول خط خبر داد و افزود: برای رفاه حال مسافران و ارائه خدمات حمل و نقل، هماهنگی های لازم با سازمان تاکسی رانی انجام شده است.

وی بر مزایای حمل و نقل ریلی در مقایسه با دیگر حمل و نقل ها اشاره کرد و گفت: حمل و نقل ریلی یک حمل و نقل ایمن، ارزان، کمک رسان به مصرف انرژی و همچنین دارای ظرفیت حمل بار انبوه بوده است.

مدیر کل راه آهن هرمزگان افزود: بندرعباس روزانه سه تا پنج قطار به مقصدهای تهران، اصفهان و مشهد دارد که حداقل در هر روز ۴ هزار نفر مسافر از راه آهن هرمزگان بصورت رفت و برگشت تردد میکنند.

وی به راه اندازی قطار بندرعباس- مشهد به صورت همه روزه اشاره و تصریح کرد: برای رفاه هر چه بیشتر حال مسافران در ایام نوروز یک رام قطار نیز به مقصد مشهد مقدس اضافه شده است پورفخری به افزایش واگن خودرو بر به منظور انتقال خودروی مازاد مسافرین در مسیرهای تهران ، اصفهان و مشهد اضافه کرد: در نوروز ۹۶ یک هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو از طریق راه آهن جابجا می شود.