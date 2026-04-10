تردد کامل قطارها در مسیرهای بندرعباس پس از مدتی وقفه برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده اظهار کرد: هیچ مشکلی برای اعزام مسافرین وجود ندارد و این آمادگی برای خدمترسانی وجود دارد.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی پرسنل پرتلاش مجموعه راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تمامی مسیرهای ریلی منتهی به بندرعباس و بالعکس، پس از وقفه ایجاد شده، به دلیل حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی_صهیونیستی به برخی زیرساختهای ریلی مجدداً فعال و تردد قطارها به طور کامل برقرار شده است.
مدیرکل راهآهن هرمزگان با اشاره به حملات اخیر، از آمادگی کامل راهآهن هرمزگان برای برقراری سیر پایدار و ایمن قطارهای مسافری و باری خبر داد.
وی با تأکید بر عدم وجود هیچگونه مشکلی در اعزام مسافرین، به مسیرهای فعال اشاره کرد و گفت: مسیرهای بندرعباس به اصفهان، تهران و مشهد، به همراه ایستگاههای بین راهی و بالعکس همگی فعال و آماده خدمترسانی به هموطنان عزیز هستند.
