آغاز توزیع کالاهای اساسی در استان بوشهر از امروز

احمد جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار در ایام نوروز در سازمان جهاد کشاورزی برنامه های مختلفی برنامه ریزی و اجرایی شده است.

وی افزود: یکی از این فعالیت‌ها توزیع کالای اساسی و مورد نیاز خانواده‌ها در عید است که شامل گوشت قرمز، شکر، میوه، مرغ منجمد و برنج می‌شود.

مدیرتنظیم بازار محصولات کشاورزی، جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: توزیع این اقلام از ۲۵ اسفند تا ۲۰ فروردین ادامه خواهد داشت.

جهانگیری از دیگر برنامه ریزی‌های صورت گرفته می توان به درج قیمت در مغازه‌ها، اطلاع رسانی توزیع کالاها به منظور بهره مندی همه افراد جامعه صورت گرفته است.

وی بیان کرد: باتوجه به وضعیت پرتقال‌های داخلی، پرتقال‌های صادراتی ارائه می شود.

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی، جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: باید در ایام نوروز به بحث ورود کالاهای قاچاق نیز توجه داشته باشیم.