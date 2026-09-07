پاسدار گلستانی در درگیری با تیم تروریستی در زاهدان به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار شهید کیوان رامرودی، از نیروهای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از فرزندان غیور استان گلستان، ظهر روز گذشته در جریان درگیری با یک تیم تروریستی در منطقه کورین شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان به فیض شهادت نائل آمد.

شهید رامرودی در قرارگاه قدس جنوب شرق کشور مشغول خدمت بود و در جریان مقابله با عناصر مسلح و تأمین امنیت منطقه، جان خود را در راه دفاع از مردم و امنیت کشور فدا کرد.

شهادت این پاسدار گلستانی بار دیگر نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و مقابله با گروه‌های تروریستی و اشرار مسلح را برجسته کرد؛ نیروهایی که در شرایط حساس کشور، همچنان در خطوط مقدم دفاع و امنیت حضور دارند.

مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید کیوان رامرودی در استان گلستان برگزار خواهد شد و جزئیات زمان و مکان این مراسم متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.