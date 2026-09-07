  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

پاسدار گلستانی در درگیری با تیم تروریستی در زاهدان به شهادت رسید

پاسدار گلستانی در درگیری با تیم تروریستی در زاهدان به شهادت رسید

گرگان-پاسدار شهید کیوان رامرودی از فرزندان گلستان، ظهر روز گذشته در جریان درگیری با یک تیم تروریستی در منطقه کورین زاهدان به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار شهید کیوان رامرودی، از نیروهای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از فرزندان غیور استان گلستان، ظهر روز گذشته در جریان درگیری با یک تیم تروریستی در منطقه کورین شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان به فیض شهادت نائل آمد.

شهید رامرودی در قرارگاه قدس جنوب شرق کشور مشغول خدمت بود و در جریان مقابله با عناصر مسلح و تأمین امنیت منطقه، جان خود را در راه دفاع از مردم و امنیت کشور فدا کرد.

شهادت این پاسدار گلستانی بار دیگر نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و مقابله با گروه‌های تروریستی و اشرار مسلح را برجسته کرد؛ نیروهایی که در شرایط حساس کشور، همچنان در خطوط مقدم دفاع و امنیت حضور دارند.

مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید کیوان رامرودی در استان گلستان برگزار خواهد شد و جزئیات زمان و مکان این مراسم متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6940482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها