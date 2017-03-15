اعتبار کارت شناسایی ایثارگران تا پایان سال ۹۶ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تمدید کارت شناسایی ایثارگران استان تا پایان سال ۹۶، اظهار داشت: دبیر شورای عالی اداری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور این موضوع را به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی باید تنها در مقابل ارائه کارتهای شناسایی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند، بیان کرد: بنابراین تا پایان سال آینده تمام دستگاههای اجرایی با این کارت شناسایی طبق قانون باید تسهیلات و خدمات را به ایثارگران ارائه دهند.
معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی ادامه داد: کارتهای شناسایی ایثارگران شامل جانبازان بالای ۲۵ درصد و همسران جانبازان بالای ۷۰ درصد، آزادگان، خانوادههای شهدا، همسران، فرزندان بالای ۱۵ سال، شهدای عتبات، مدافعین حرم، منا، مرزبانها و تمام شهدایی که در درگیری با اشرار و ضدانقلاب جان خود را تقدیم کردهاند، میشود.
حامی با بیان اینکه ملاک ارائه خدمات تنها کارتهای صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران است، عنوان داشت: متأسفانه برخی مؤسسات و تشکلها که بعضی از آنان نیز به ثبت نرسیدهاند اقدام به صدور کارت برای ایثارگران می کنند.
وی با تاکید بر اینکه کارتهای صادرشده توسط تشکلها تنها کارت داخلی برای عضویت در آن تشکل است، بیان داشت: اگر دستگاهی برای ارائه خدمات این کارتها را ملاک قرار دهد باید مسئولیت اقدام خود را بپذیرد.
معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی از طراحی و چاپ کارتهای جدید در سال آینده خبر داد و گفت: سال آینده این کارتها در اختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت و نمونه کارتهای جدید را شورای عالی اداری به دستگاههای اجرایی ابلاغ میکند.
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