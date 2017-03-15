ابهامی در مسائل مالی وجود ندارد/ با قدرت به مصاف قطر می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی پس از پایان مجمع فدراسیون فوتبال گفت: مجمع بسیار خوبی برگزار شد، اگر چند تن از رؤسای باشگاه غیبت داشتند، اما در فضای آرام و بدون تنش برگزار شد و به جمع‌بندی کامل هم رسیدیم.

وی در خصوص ابهامات مالی فدراسیون فوتبال گفت: ابهامی وجود نداشته که بخواهیم در خصوص آن بحث کنیم، شاید مشکلاتی وجود داشته اما ابهام نبوده و من نمی‌دانم که چرا شما چنین سؤالی را از من می‌پرسید.

اسدی تصریح کرد: همه چیز طبق قانون و اساسنامه پیش می‌رود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در خصوص تیم ملی ایران نیز گفت: اردوی تیم ملی از فردا آغاز خواهد شد و مطمئن باشید تیم ملی با قدرت مقابل قطر به میدان خواهد رفت.