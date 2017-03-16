به گزارش خبرنگار مهر، لیست تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه از سوی کارلوس کی روش اعلام شد و ۱۹ بازیکن به استثنای لژیونرهای اروپایی برای بازی تدارکاتی با عراق دعوت شدند. در این لیست ۶ بازیکن پرسپولیس حضور داشتند و نامی از بازیکنانی چون سروش رفیعی و کمال کامیابی نیا دیده نمی شد.

با این حال نشریه «استاد الدوحه» در شماره امروز خود در گزارشی مفصل و سراسر اشتباه به ارزیابی شرایط تیم ملی فوتبال ایران پرداخته و نوشته است حتی رحیم زهیوی بازیکن تیم الشحانیه با وجود مصدومیت به تیم ایران دعوت شده است.

این نشریه نوشت: « ایران و قطر روز ۲۳ مارس (سوم فروردین ماه) در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی به مصاف هم می روند و کارلوس کی روش سرمربی ایران برای این بازی و همچنین دیدار با تیم چین ۱۹ بازیکن را دعوت کرده است. ۱۷ ملی پوش ایران بازیکنانی هستند که در لیگ داخلی بازی می کنند به علاوه رحیم زهیوی که با وجود مصدومیت به تیم ملی دعوت شده و همینطور میلاد محمدی بازیکن تیم ترک گروژنی روسیه.»

این نشریه در حالی ادعای دعوت ۱۹ بازیکن را مطرح کرده است که حتی در شمارش بازیکنان هم اشتباه داشته است!

در ادامه این گزارش عجیب آمده است: «هشت بازیکن پرسپولیس هم شامل علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی، محمد انصاری، رامین رضاییان، سروش رفیعی، وحید امیری، کمال کامیابی نیا و مهدی طارمی هم دیگر بازیکنان دعوت شده به تیم ایران هستند. محمدرضا اخباری، رشید مظاهری، محمد ایران پوریان، وحید محمدزاده، عزت الله پورقاز، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، مرتضی تبریزی، احسان پهلوان، داریوش شجاعیان، مسعود ابراهیم زاده، ساسان انصاری و فرزاد حاتمی دیگر بازیکنانی هستند که در لیست ایران قرار دارند.»

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه قطری در حالی اسامی تیم ملی ایران را غلط و پراشتباه منتشر کرده است که لیست اعلام شده از سوی کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی به این شرح است:

«محمدرضا اخباری، علیرضا بیرانوند، محمد رشید مظاهری، رامین رضاییان، وریا غفوری، پژمان منتظری، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، محمد انصاری، مسعود ابراهیم زاده، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، عزت اله پورقاز، مهدی ترابی، مرتضی تبریزی، ساسان انصاری، احسان پهلوان، مهدی طارمی و وحید امیری».