تداوم بیکاری جوانان از مشکلات مردم بابل است

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سال جدید و گرامیداشت یاد سرداران و هزار و ۷۴۰شهید شهرستان بابل و شهدای مدافع حرم اظهار داشت: بهار درس زندگی و منشورتحول جهان هستی الگوی ارزشمندی است که هدیه هدایت و نجات بشریت از جانب حضرت آفریدگار برای زیست مومنانه و محبت آمیز در جوار طبیعت است.



وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ با همه تلخی و شیرینی هایش به اتمام رسید و باید امیدوارانه و مجدانه برای زندگی خداپسندانه درسال جدید برنامه ریزی و تلاش کنیم افزود: خوشبخانه در سال ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که ظرفیت خوبی برای توسعه کشور و شهرستان خواهد بود.



نیازآذری افزود: همچنین با استفاده از ظرفیت های نظارتی و پارلمانی چندین طرح مهم زیرساختی و سرمایه گذاری استان مازندران و شهرستان بابل بطور جد در بخش راهسازی،سدسازی، آب شرب،معادن،مدیریت شهری، فاضلاب شهری، عمران روستایی، بهداشت ودرمان ، بیمه ، آموزش ، محیط زیست،کشاورزی،تجارت، گردشگری،فرهنگی و اجتماعی پیگیری شد که انشالله در "سال ۹۶" با تداوم پیگیری ها بخش هایی از آن مثل کنارگذرجنوبی -بابل افتتاح خواهد شد.



نماینده مردم بابل در مجلس گفت: علاوه بر پیگیری طرح های عمرانی و زیرساختی، برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری و حمایت از طرح های تولیدی و کارآفرینانه و اشتغال محور در راستای اقتصاد مقاومتی باید از اولویت های شهرستان بابل باشد.



نیازآذری به مشکلات شهرستان اشاره و اضافه کرد: ازجمله مشکلات ناراحت کننده خانواده های بابلی تداوم بیکاری جوانان،ناهنجاری های اجتماعی،معضلات زیست محیطی و کم توجهی به مواریث تاریخی و فرهنگی بوده و لازم است با همدلی و همکاری همه مسئولان شاهد کاهش مشکلات باشیم.



وی گفت: در سال ۹۵ شاهد چند حادثه طبیعی و خسارت ساکنین روستاها و کشاورزان و باغداران بودیم که متاسفانه درگیر مشکلات اقتصادی شدند و انتظار می رود دولت به وعده های پیگیری شده در رفع مشکلات عمل کند.

نیازآذری با بیان اینکه در اردیبهشت سال ۹۶ دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا را در پیش داریم اظهار امیدواری کرد تا با مشارکت حداکثری و هوشمندانه مردم باردیگر حماسه سازی کنیم.