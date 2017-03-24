زمان حضور وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا هفته آینده قبل از شرکت در نشست «ناتو» که ۳۱ مارس در «بروکسل» برگزار خواهد شد، به «ترکیه» سفر می کند.

محور مذاکرات وی در «آنکارا» در مورد ائتلاف ضد داعش آمریکا، در خصوص شهر «رقه» در سوریه خواهد بود. نیروهای دموکراتیک سوریه که آمریکا حامی آنان است اکنون به ورودی سد شهر «الثوره» در استان رقه در قسمت جنوبی رود «فرات» رسیده اند.

بعد از ترکیه، تیلرسون به سمت بروکسل پرواز خواهد کرد و در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو شرکت خواهد کرد. این اولین باری است که وی در این نشست به عنوان وزیر امور خارجه شرکت می کند.

نشست ناتو قرار بود که ۵ و ۶ آوریل برگزار شود اما به دلیل آنکه تیلرسون قرار است به «چین» سفر کند، تاریخ این نشست تغییر کرد.