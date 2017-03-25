ابراز خرسندی قاسمی از تبرئه بانوی نیکوکار ایرانی در هند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در خصوص تبرئۀ خانم نرگس کلباسی اشتری بانوی نیکوکار ایرانی از سوی دادگاه تجدید نظر رایاگادای هند، ضمن ابراز خرسندی از تبرئه این بانوی نیکوکار در روزهای آغازین سال ۱۳۹۶ اظهار داشت: از اینکه تلاش‌های بی‌وقفۀ دستگاه دیپلماسی کشور و در راس آن شخص وزیر امور خارجه آقای دکتر ظریف، به ثمر نشست و خانم نرگس کلباسی از تمامی اتهامات وارده تبرئه شد خوشحال هستم.

وی افزود: در کنار تلاشهای دیپلماتیک، پیگیری‌ها و حمایت مردمی نیز بسیار موثر و کارساز بود.‌

قاسمی گفت: وزارت امور خارجه بر اساس وظایف ذاتی خود حامی تمامی شهروندان ایرانی و مدافع حقوق آنها در خارج از کشور بوده و ان‌شاالله در سال جدید نیز این سیاست با جدیت تمام ادامه خواهد یافت.