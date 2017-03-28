افزایش قیمت یورو/ تداوم افت قیمت دلار بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با یک ریال کاهش نسبت به دیروز ۳۲ هزار و ۴۱۵ ریال ارزش گذاری شد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۲۷ ریال افزایش نسبت به دیروز ۴۰ هزار و ۷۳۶ ریال و هر یورو با ۵۱ ریال افزایش ۳۵ هزار و ۲۱۷ ریال قیمت خورد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۳۲ هزار و ۸۹۶ ریال، کرون سوئد ۳ هزار و ۶۹۱ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۸۱۹ ریال، کرون دانمارک ۴ هزار و ۷۳۴ ریال، روپیه هند ۴۹۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸ هزار و ۸۲۶ ریال، دینار کویت ۱۰۶ هزار و ۵۰۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۹۲۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۹ هزار و ۳۲۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۱۷۴ ریال، ریال عمان ۸۴ هزار و ۱۹۳ ریال و دلار کانادا ۲۴ هزار و ۲۲۹ ریال تعیین شد.

علاوه بر این، نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۴۳ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۹۷۱ ریال، روبل روسیه ۵۷۱ ریال، ریال قطر ۸ هزار و ۹۰۲ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۷۵۸ ریال، لیر سوریه ۱۵۲ ریال، دلار استرالیا ۲۴ هزار و ۷۲۴ ریال، ریال سعودی ۸ هزار و ۶۴۴ ریال، دینار بحرین ۸۶ هزار و ۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۳ هزار و ۲۵۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۳۴ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۱ هزار و ۱۲۳ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان ۶ هزار و ۶۹۷ ریال، دینار لیبی ۲۳ هزار و ۴۸۹ ریال، یوان چین ۴ هزار و ۷۱۰ ریال، یکصد بات تایلند ۹۴ هزار و ۱۶۷ ریال، رینگیت مالزی ۷ هزار و ۳۴۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۹ هزار و ۱۲۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۷۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۳۰۷ ریال، منات آذربایجان ۱۹ هزار و ۲۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۹۷۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۲۴۵ ریال تعیین شد.