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۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

بانک مرکزی قیمت‌گذاری کرد؛

افزایش قیمت یورو/ تداوم افت قیمت دلار بانکی

افزایش قیمت یورو/ تداوم افت قیمت دلار بانکی

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز، سه شنبه(هشتم فروردین ماه) اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۳ ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به دیروز کاهش و نرخ ۱۳ ارز از جمله یورو و پوند افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با یک ریال کاهش نسبت به دیروز ۳۲ هزار و ۴۱۵ ریال ارزش گذاری شد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۲۷ ریال افزایش نسبت به دیروز ۴۰ هزار و ۷۳۶ ریال و هر یورو با ۵۱ ریال افزایش ۳۵ هزار و ۲۱۷ ریال قیمت خورد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۳۲ هزار و ۸۹۶ ریال، کرون سوئد ۳ هزار و ۶۹۱ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۸۱۹ ریال، کرون دانمارک ۴ هزار و ۷۳۴ ریال، روپیه هند ۴۹۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸ هزار و ۸۲۶ ریال، دینار کویت ۱۰۶ هزار و ۵۰۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۹۲۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۹ هزار و ۳۲۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۱۷۴ ریال، ریال عمان ۸۴ هزار و ۱۹۳ ریال و دلار کانادا ۲۴ هزار و ۲۲۹ ریال تعیین شد.

علاوه بر این، نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۴۳ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۹۷۱ ریال، روبل روسیه ۵۷۱ ریال، ریال قطر ۸ هزار و ۹۰۲  ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۷۵۸ ریال، لیر سوریه ۱۵۲ ریال، دلار استرالیا ۲۴ هزار و ۷۲۴ ریال، ریال سعودی ۸ هزار و ۶۴۴ ریال، دینار بحرین ۸۶ هزار و ۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۳ هزار و ۲۵۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۳۴ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۱ هزار و ۱۲۳ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان ۶ هزار و ۶۹۷ ریال، دینار لیبی ۲۳ هزار و ۴۸۹ ریال، یوان چین ۴ هزار و ۷۱۰ ریال، یکصد بات تایلند ۹۴ هزار و ۱۶۷ ریال، رینگیت مالزی ۷ هزار و ۳۴۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۹ هزار و ۱۲۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۷۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۳۰۷ ریال، منات آذربایجان ۱۹ هزار و ۲۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۹۷۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۲۴۵ ریال تعیین شد.

کد مطلب 3940214

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