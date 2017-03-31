تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در گروه D آسیا قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی اولین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا روز پنج شنبه در تایلند برگزار شد و تیم ملی ایران حریفان خود را شناخت.

گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: تایلند، عراق، مالزی، برونئی، بحرین و افغانستان

گروه B: ویتنام، ژاپن، چین تایپه، تاجیکستان و اندونزی

گروه C: ازبکستان، قطر، لبنان، میانمار و هنگ کنگ

گروه D: ایران، قرقیزستان، چین، مغولستان، امارات

این مسابقات از ۲۶ اردیبهشت تا ۵ خرداد به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد و شاگردان علی صانعی به دنبال قهرمانی در این مسابقات هستند تا بتوانند جواز حضور در المپیک زیر ۲۰ سال را کسب کنند.

پیش از این قرار بود مسابقات با ۲۲ تیم برگزار شود اما عربستان سعودی در آخرین روزها کنار کشید و ساز و کار گروه بندی نیز از سوی AFC تغییر کرد. با کنار کشیدن عربستان، این مسابقات در چهار گروه برگزار می شود اما سه گروه، پنج تیمی بوده و یک گروه ۶ تیمی است!