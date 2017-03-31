جیمز ماتیس بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیمز ماتیس»وزیر دفاع آمریکا امروز در لندن بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت ایران هنوز مثل یک صادر کننده تروریسم رفتار می کند.

وی که کشورش به همراه متحدان منطقه ایش از حامیان اصلی گروه های تروریستی مثل داعش هستند در اظهاراتی بی اساس گفت: ایران مثل یک صادر کننده تروریسم رفتار می کند و به حمایت از گروه های شبه نظامی ادامه می دهد.

در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی که وی در سال ۲۰۱۲ میلادی در خصوص ایران مطرح کرده بود و ایران را «تهدید اصلی» خوانده بود که آمریکا با آن مواجه است، گفت: در آن زمان که درباره ایران صحبت کردم، من فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا بودم و ایران در آن زمان از تروریسم حمایت می کرد و امروز نیز به این رفتار خود ادامه می دهد.