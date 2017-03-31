عبدالملک الحوثی: آمریکا و اسرائیل دشمن نخست ما هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، عبدالملک بدر الدین الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسب سالروز اسلام آوردن یمنی ها اعلام کرد: از سپیده دم اسلام این یمنی ها بودند که همانند ستاره هایی در آسمان تاریخ اسلام درخشیدند.

وی بیان کرد: یمن و تاریخ وهویت آن ارتباط محکمی با اسلام دارد.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: مردم ما امروز به این علت هدف قرار گرفته است که با بندگی در برابر طاغوت مخالفت می نماید. مردم یمن با کفار و طاغوتی که به دنبال محو اسلام و هدف قرار دادن امت اسلامی بودند به مقابله برخاستند. ملت یمن نقش بزرگ و اصلی داشت و هسته اولیه سپاه اسلام بود که امت اسلامی در مقابله با چالش ها از آن بهره برد.

عبدالملک الحوثی گفت: دشمنان به دنبال نابودی هویت ما هستند. دشمن دشواری زیادی در جنگ ضد ما دارد و این جنگ سیاسی نیست بلکه آنها می خواهند که ملت ما را به بردگی بکشانند و بر آن مسلط شوند. دشمن از مزدوران انسانیت و کرامت و دینشان را می خرد.

رهبر انصارالله یمن اعلام کرد: دشمن سعودی-اماراتی-آمریکایی قصد دارد که سرزمین، جزایر، شهرها و باب المندب که یکی از مهمترین گذرگاه های دریایی در دنیاست از ما به یغما ببرد. سعودی ها و اماراتی ها و اربابان آنها به دنبال خوار و خفیف کردن همه یمنی ها هستند. مزدوران وابسته به عربستان و امارات به شکل مطلق هستند و این مزدوران ارزش و کرامتی در برابر رژیم های سعودی و امارات ندارند و برده آنها هستند. اگر ارزشها و اصول را رها کنیم به مفهوم این است که ما خواسته دشمن را پذیرفته ایم. مزدوران خود را به بهای اندک فروختند.

وی افزود: دشمن برای چپاول ثروتهای ما مسابقه گذاشته است و منافقین بیعت می کنند. سفیر سابق آمریکا از یمن به عنوان ثروتی دست نخورده یاد کرد. آنها می خواهند که ما مایوس شویم و نمی خواهند که دولتی مردمی داشته باشیم.

الحوثی تاکید کرد: آنها خواستار دولت کوچک وابسته به سیاست ها و دیکته هایشان هستند. هدف آنها ایجاد دولتی است که مامور منافع عربستان و امارات باشد، هستند. فرصت های بسیاری برای حل سیاسی وجود داشت اما دشمنان به دنبال راه حل نیستند بلکه به دنبال هیمنه بر یمن هستند.

وی افزود: امروز به دنبال ورود به جامعه یمن و خدشه وارد کردن به اسلام از طریق تهاجم فرهنگی هستند. سفارت آمریکا در صنعا از طریق شبکه هایی به دنبال ضربه زدن به ارزش های اخلاقی در جامعه دینی یمن بود. در کنار تهاجم فرهنگی و دینی، دشمن به اخلاق یمنی ها به شکل گسترده حمله کرده است. همه علمای اسلامی باید از یمنی ها در برابر تفکر تکفیری حمایت کنند. تکفیری ها به وجهه اسلام خدشه وارد می کنند. تفکر تکفیری هویت یمنی ها را هدف قرار داده و این بدترین تهاجمی است که امت اسلامی با آن روبرو است. باید با تهاجم فرهنگی مقابله کنیم و هویت خود را حفظ کنیم با فساد با همه ابزار باید مقابله کنیم.

عبدالملک الحوثی اعلام کرد: دشمنان سعودی و اماراتی به دنبال سلب هویت یمنی ها و تسلط بر آن هستند. دشمنان به دنبال شکستن اراده یمنی ها و ایجاد یاس و نا امیدی در میان آنها هستند. سعودی ها به دنبال به بردگی کشاندن یمنی ها و چپاول منابع یمن هستند. ستون پنجم یمن حقوق ماهیانه از دشمنان سعودی و اماراتی دریافت می کنند.اگر دست اندرکاران با ستون پنجم برخورد نکنند خود ملت یمن با آنها برخورد خواهند کرد.

رهبر انصارالله یمن در ادامه گفت: ما اسیران از دشمن در اختیار داریم و برخی از فرزندان ما نزد آنها اسیر هستند و آمادگی برای تبادل در این پرونده انسانی را داریم. ما آمادگی کامل در این زمینه داریم. ما به پایداری تا بیرون کردن دشمن از سرزمین خود ادامه می دهیم. امارات مانع از تبادل اسیران پس از اینکه به استان لحج رسید، شد. ما به نبرد ساحل اهمیت می دهیم و از قبایل و ارتش و کمیته های مردمی و جوانان می خواهیم که به نبرد ساحل توجه کنند. عملیاتی برای هدف قرار الحدیده با سرپرستی آمریکا و ادوات آنها عربستان و امارات وجود دارد. محمد بن سلمان به نزد ترامپ رفت تا پرونده هدف قرار دادند بندر حیاتی الحدیده را بگیرد. ما تا ابد از یمن و خارج کردن آن از اشغال آمریکا و اسرائیل، عربستان، امارات در نبرد ساحل یمن دفاع می کنیم.

وی بیان کرد: همه آنچه در یمن انجام می دهند به خاطر اسرائیل است. نشست سران عرب نشست مردگان بود و آنها به موضوعات اساسی امت توجه ندارند و موضوع فلسطین نزد آنها مُرده است. نشست بحر المیت مرده به دنیا آمد همانگونه که موضوع فلسطین در این نشست مُرد.

عبدالملک الحوثی تاکید کرد: نفوذ ایرانی بهانه و توجیهی برای ادامه تجاوز است. همه می دانند که ایران حامی فلسطین است نه عربستان. آمریکا جرات وارد شدن به جنگ در عراق را ندارد. موضوع ایران در قبال یمن حمایت از یمن و قابل تمجید است. ما می گوییم که دشمن اول ما آمریکا و اسرائیل است مما با ایران به خاطر آمریکا و اسرائیل دشمنی نخواهیم کرد.