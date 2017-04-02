به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به برگزیت معروف است، اقتصاد اروپا را دچار تزلزل کرده است اما در این میان، بورس لندن واکنش خاصی به این پدیده نشان نداده است.

بر اساس این گزارش، ارزش سهام فوتسی لندن در آغاز معاملات روز دوشنبه تنها با ۰.۶ درصد کاهش همراه بوده است. اکثر بازارهای اروپایی نیز با گرایشی مشابه به آغاز روند برگزیت واکنش منفی نشان نداند.

جیمز هیوز، کارشناس و تحلیلگر بازار بورس می گوید: «مسلما مبهم بودن امور خطرات اقتصادی و ریسک در بازار بورس را درپی خواهد داشت. نمی دانیم سرانجام چه خواهد شد. اهمیتی ندارد اگر سیاستمداران اتحادیه اروپا و یا بریتانیا به ما بگویند چه چیزی در انتظار ما خواهد بود. یا اینکه چه موضوعی را پیش بینی می کنند. و یا توافق چه می تواند باشد. ما پاسخی نداریم. و از نقطه نظر بازار این تردید، مشکل آفرین است.»

این درحالی است که، ارزش سهام داکس آلمان نیز با رشد ۰.۴ درصدی همراه شد و شاخص یورواستاکس با رشد ۰.۵ درصدی رو به رو شد در حالی که شاخص کک فرانسه نیز ۰.۶ درصد مثبت شد.